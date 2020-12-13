شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد.. أبرزها ألم العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكو بعض المرضى من أعراض فيروس كورونا الطويلة الأكثر شيوعًا، وعلى الرغم من أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا يتم حلها في غضون 3-4 أسابيع، فإن فيروس كورونا طويل الأمد هو حقيقة لكثير من المرضى، ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة أسابيع، ويؤثر على التعافي على المدى الطويل، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأشارت دراسات سابقة أيضًا إلى أنه يمكن أيضًا تحديد وجود فيروس كورونا لفترة طويلة من خلال الأعراض التي يصاب بها المرضى غالبًا في الأسبوع الأول من الإصابة.

أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد

التعب والإرهاق

أولئك الذين عانوا من فيروس كورونا يشكون من التعب والإرهاق الذي لا مثيل له يمكن أن يصيب التعب الشديد والمزمن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا خفيفة أو طفيفة فقط.

ويمكن أن ينتج التعب أيضًا عن الحطام الفيروسي المتبقي بعد التكاثر بينما يتقدم الجسم للقضاء على الفيروس، ويمكن أن ينتهي به الأمر في كثير من الأحيان في زيادة الإرهاق حتى أن البعض يقول إن التعب والإرهاق يستغرقان معظم الوقت للتعافي بعد الإصابة.

ومن المهم أن تمنح جسمك قسطًا وافرًا من الراحة والكثير من السوائل اللازمة لتنشيطه، اتبع نظامًا غذائيًا جيدًا ولا تغوص في الأعمال المنزلية بعد الشفاء مباشرة، القيام بذلك سيجعل الأمور أسوأ.

آلام في العضلات وإرهاق

يتسم الإرهاق بعد كورونا أيضًا بالخمول وآلام العضلات والألم والضعف الشديد والإرهاق.

ويمكن أن يكون ألم الجسم نتيجة لارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم.

وبالنسبة لبعض مرضى كورونا، يمكن أن يصاحب آلام وأوجاع الجسم آلام في العضلات ، والتي تنتج عن تلف ألياف العضلات من الفيروس وانهيار الأنسجة غير الطبيعي في الجسم.

السعال المستمر

قد يعني الحمل الفيروسي المستمر في الجهاز التنفسي العلوي أيضًا أن السعال، وهو أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا ، يمكن أن يستمر لفترة أطول، أحيانًا من 5 إلى 6 أسابيع أو أكثر.

يمكن أن يكون السعال جافًا أو منتجًا بطبيعته (رطب) ، مما يعرض الجهاز التنفسي والحلق لمزيد من الإجهاد. يمكن أن يساعدك استنشاق البخار المتكرر وغرغرة المياه المالحة وشاي الأعشاب والنظام الغذائي الغني بفيتامين سي على محاربة الأعراض المستمرة والتعافي بشكل أسرع.

ضيق التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس أو الشعور بأي نوع من الألم أو عدم الراحة أثناء التنفس علامة على تفاقم أعراض فيروس كورونا، قد تكون أيضًا مشكلة تستمر لفترة طويلة وتؤثر على جودة الحياة، نظرًا لأن فيروس كورونا يؤثر على وظائف الرئة ويضع ضغطًا إضافيًا على ممرات الصدر والرئتين لدعم التنفس الحيوي ، يمكن الشعور بضيق في التنفس وألم في الصدر بشكل شائع.

ويستغرق الجسم المريض والمجهد وقتًا أطول لأداء الوظائف الحيوية، وقد يكون ذلك سيئًا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالتهابات الرئة المزمنة ومشاكل الجهاز التنفسي.

للسبب نفسه ، يُطلب من بعض المرضى مراقبة مستويات الأكسجين لديهم باستمرار والبحث عن علامات المشاكل واستخدام آلات دعم الأكسجين مثل جهاز التنفس الصناعي والمكثفات.

ضباب الدماغ

تقول الدراسات إن ضباب الدماغ والارتباك والهذيان هي بعض الطرق الشائعة التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على عقلك ويجعله يكبر لمدة 10 سنوات على الأقل.

بالنسبة للكثيرين ، قد يكون ضباب الدماغ وأعراض تلف الدماغ المستمرة الأخرى بعد الشفاء مؤشراً على المرض العقلي ، وهذا هو السبب في أن الأطباء يؤكدون على أهمية فحوصات وتمارين ما بعد كورونا لتحفيز وظائف الدماغ.

الأرق ومشاكل النوم

من الأعراض الشائعة الأخرى التي تميل إلى إزعاج مرضى كورونا الأرق أو مشاكل النوم المزمنة ما يقرب من نصف المرضى المتعافين يشكون من نفس الشيء.

ويرى الأطباء النفسيون أيضًا تدفقًا مستمرًا للمرضى المتعافين الذين يعانون من مشاكل النوم، ويشكون من الخوف والذعر، مما قد يؤدي بدوره إلى ليالي بلا نوم.

ممارسة التأمل ، وزيادة تناول شاي الأعشاب، والحصول على قسط متكرر من الراحة يمكن أن تجعل الحياة أقل إرهاقًا ويساعد على إعادة التأهيل يجب على المرضى التفكير في طلب المساعدة إذا أصبحت هذه المشكلات شائعة جدًا.

فقدان حاسة التذوق والشم

يعد فقدان حاسة الشم وفقدان التذوق من أكثر أعراض كورونا إرباكًا ، ومع ذلك ، بالنسبة للكثيرين ممن يعانون منه، قد يستغرق الأمر أسابيع أو في حالات نادرة، شهور لاستعادة هذه الوظيفة الحيوية.

وغالبًا ما يحتاج بعض المرضى الذين يعانون من قلة فقدان حاسة الشم والتذوق إلى رعاية وعدم احتواء العلاجات الصيدلانية مثل التدريب على الرائحة "لإعادة توصيل" الدماغ للتعرف بدقة على الأذواق والروائح والروائح الصحيحة.