شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركديه على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركديه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والوقاية منها، ويتميز الكركديه بمذاقه الطيب و يعتبر المشروب المفضل عند الكثيرين ويمكن تناوله باردا أو دافئا حسب الرغبة .

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فإن فوائد الكركديه على صحة الجسم هى:

1:قد يخفض شاي الكركديه ضغط الدم

واحدة من أكبر مزاعم شهرة شاي الكركديه هي قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم - والأبحاث تدعم هذه النظرية. في دراسة نشرتها مجلة التغذية، فإن البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين تناولوا ثلاث حصص (720 مل) من شاي الكركديه يوميًا شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم.

ولكن تأكد من التحدث مع طبيبك قبل اللجوء إلى شاي الكركديه كعلاج، خاصة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم مثل هيدروكلوروثيازيد.

2:مستويات الكولسترول

يساعد في الحفاظ على مستويات الكولسترول لديك تحت السيطرة، وصحة القلب والأوعية الدموية، وفي دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي، وجد العلماء أن تناول حصة من هذا الشاي مرتين يوميًا لمدة شهر واحد يقلل من مستويات الكولسترول .

3: يحافظ على عملية الهضم بسلاسة

أنت تعلم أن الترطيب هو المفتاح للحفاظ على الجهاز الهضمي سعيدًا، وشاي الكركديه قد يمنحه دفعة إضافية، قد يعمل هذا الشاي العشبي أيضًا كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على إزالة كل من، الماء والصوديوم من الجسم، مما يساهم في التبول الطبيعي وحركات الأمعاء".

4:شاي الكركديه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي

إلى جانب غسل يديك دينياً والحصول على لقاح الأنفلونزا ، قد يساعدك هذا الشاي العشبي تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى.

5: شاي الكركديه قد يدعم أهداف إنقاص الوزن

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الكركديه قد يكون لديه القدرة على المساعدة في إنقاص الوزن". وجدت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض وزن الجسم ودهون البطن ومؤشر كتلة الجسم لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن / السمنة.