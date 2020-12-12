شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعطى أولوية توزيع لقاح فايزر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الهندية عن قائمة الأشخاص الذين سيحصلون على لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية، بعد أن وافقت الهند على اعتماد اللقاح الامريكى واستخدامه على مواطنيها، طبقا لما ورد في موقع indiatimesوأكدت وزارة الصحة الهندية أنه سيتم توزيع اللقاح على المواطنين في أوائل العام المقبل، وفقا لتحديد أولويات لجنة فريق الخبراء الوطني لإدارة اللقاحات، حيث سيتم توزيع اللقاح على مقدمي الرعاية الصحية والعاملين، يليهم العاملون في الخطوط الأمامية بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة ومتطوعو الدفاع المدني،كما سيتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يعانون من أمراض مصاحبة في السباق للحصول على اللقاح.

وأوضحت الهند أنها وضعت خطة محددة لبدء برنامج التطعيم التي ستبدأ العام المقبل، حيث تم اعتماد 85634 جهازًا لتخزين اللقاحات في حوالي 28947 نقطة سلسلة تبريد، والتي لديها القدرة على تخزين لقاح كورونا، فضلا عن تقييم المتطلبات الإضافية لتخزين سلسلة التبريد.

الجدير بالذكر ان الهند تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات عقب الولايات المتحدة الامريكية، حيث سجلت اليوم 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات إلى 9.8 مليون.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية عن بدء تفعيل تطبيق جديد على الهاتف المحمول يسمى Co-WIN، والذى يسهم في مساعدة الجهات الصحية الهندية في مراقبة عملية توزيع لقاح فيروس كورونا، عند انطلاق برنامج التطعيم للمواطنين بالتوقيت الملائم، موضحة أن التطبيق سيتاح للمواطنين مجانا ويسهم في توصيلهم بجرعات اللقاح بالمناطق المحددة.

و يسهم التطبيق في تسجيل البيانات ومساعدة الأشخاص على تسجيل أنفسهم للحصول على التطعيم، كما سيلعب دورا هاما في مراقبة عملية التطعيم بأكملها.