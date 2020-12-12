شكرا لقرائتكم خبر عن معظم النساء الحوامل لم تظهر عليهن أعراض كورونا بعد الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ورقة بحثية أعدها باحثو معهد Mount Sinai الأمريكي، أن غالبية النساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا عند وصولهن إلى غرفة الولادة كانوا بدون أعراض، ووفقا لدراستهم المنشورة في مجلة " PLOS ONE"، راجع الباحثون بأثر رجعي للفحوصات الشاملة لفيروس كورونا، والذي تم تنفيذه في وحدة الولادة والولادة في مستشفى Elmhurst في كوينز، نيويورك ، خلال شهري مارس وأبريل .



الحوامل وأعراض كورونا

ووجد الباحثون أنه ثبت إصابة أكثر من ثلث ما يقرب من 130 امرأة حامل بفيروس كورونا، وهذه نسبة أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه في المستشفيات الأخرى في مدينة نيويورك أثناء اندفاع الوباء، ومن المحتمل أنها مرتبطة بالتفاوتات الاجتماعية التي يعاني منها السكان المحيطون.

كانت الغالبية، أو 72 % ، من المرضى الحوامل اللاتي ثبتت إصابتهم بالإصابة بدون أعراض، مما يعني أنهن لم يظهروا أي أعراض مرتبطة بكورونا، وتضيف هذه النتائج دليلا على أنه كان هناك انتشار مبكر ومتفشي للمرض بدون أعراض في وقت كانت معظم اختبارات المجتمع والمستشفى مقصورة على الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض.

بالإضافة إلى حالتهم بالنسبة لكورونا، استعرضت الدراسة البيانات الديموغرافية للمرضى بما في ذلك العمر والعرق واللغة الأساسية والرمز البريدي والحالة الاجتماعية وحالة التأمين الصحي والبيانات السريرية، بما في ذلك طريقة الولادة ومدة الإقامة والأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم المزمن وتسمم الحمل والسمنة قبل الحمل والربو والسكري والاكتئاب والقلق.