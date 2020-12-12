ما هي أسباب اضطرابات النمو عند الأطفال وما العلاج؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - يعتبر هرمون النمو (GH) من الهرمونات الضروريّة في الجسم، وتفرزه الغدّة النخامية، وهو يلعب دوراً كبيراً في تنظيم النموّ عند الأطفال، وكذلك تنظيم معدّلات الأيض عند البالغين، وفي حالة نقص هذا الهرمون فإنّه يمنع نمو الطفل بشكلٍ سليم، وتظهر عليه عدّة أعراض. ويمكن ملاحظة أعراض نقص هذا الهرمون عند بلوغ ستة أشهر، وفي هذه السنّ بالتحديد تظهر أعراض تخلّف النموّ الطبيعيّ فقط. ومع تقدّم عمر الطفل تظهر الأعراض بشكلٍ أوضح

يشرح هذه الأعراض الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل.

د. أحمد عبدالعال



أسباب اضطرابات النمو ونقص هرمون النمو في الأطفال

اضطرابات النمو

1 - التهاب أو نزيف في غدة النمو نفسها

2 - حدوث عيب في مستقبلات الهرمون على الخلايا، فيكون إفراز الهرمون طبيعياً، لكن المستقبل على الخلية لا يتعرف على الهرمون فتحدث اضطرابات النمو.

3 - السمنة المفرطة من أسباب اضطرابات النمو

4 - تعرض الطفل والمراهق لأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسكر غير المنتظم مما يؤدي إلى اضطرابات النمو.

5 - البيئة والتغذية غير الصحية نفسياً وجسدياً للطفل من أسباب اضطرابات النمو.

6 - أسباب وراثية

أعراض منذرة

أعراض منذرة

يمكن أن تظهر اضطرابات النمو منذ الولادة، حيث يولد بعض الأطفال صغاراً جداً، أي أقل بكثير من متوسط الطول (50 سنتيمتراً) وذلك بسبب تأخر النمو داخل الرحم أو في أي مرحلة من العمر ويكمن مفتاح العلاج في التشخيص المبكر.

- عندما يكون الطفل أصغر حجماً بكثير من غيره في الصف، أو أصغر حجماً من والديه أو من أشقائه في نفس السن، أو يؤخذ غالباً على أنه طفل أصغر سناً.

عندما يلبس الطفل نفس قياس الملابس والأحذية منذ فترة طويلة، فحينها يمكن أن نفكر في مسألة التقزم أو اضطراب في النمو. إضافة لتأخر النضوج الجنسي

نصائح لتجنب اضطرابات النمو ونقص النمو عند الأطفال

ممارسة الرياضة

– النوم الجيد أثناء الليل وعدم تغيير نظام النوم عند الطفل، ويفضل أن يكون في غرفة مظلمة أو بها ضوء خافت غير مباشر.

– التغذية السليمة للطفل تحميه من اضطرابات النمو.

– المحافظة على ممارسة الطفل للرياضة وأقلها المشي.

– إذا كان الطفل يعاني من أي مرض عضوي، يجب أن يعطى العلاج المناسب لتفادي اضطرابات النمو.

العلاج المبكر

هرمون النمو

ما إن يتم التشخيص، ينبغي تقديم علاج سريع عن طريق الحقن بهرمون النمو للأطفال ذوي القامة الصغيرة المرتبطة بنقص هذا الهرمون.

العلاج ربما يكون طويلاً، وأحياناً يمتد على طول حياة الشخص، لكن لا بد من الكثير من الدعم من الجمعيات المعنية بهذا الأمر، ولا شك أن الالتقاء بوالدين عاشا نفس التجربة مع أطفالهما يساعد كثيراً في حل أزمات مماثلة، لا سيما إذا كانت النتائج الأولى واضحة بعد 6 أشهر من العلاج، ما من شأنه أن يمنح الثقة للآخرين.

أسباب أخرى لاضطرابات النمو

متلازمة داون

عدم الحصول على العناصر الغذائيّة اللازمة والإصابة بمتلازمة داون. فضلاً عن عوامل وراثية، كالإصابة بمتلازمة تيرنر وأمراض القلب، والكلى، والرئة، والجهاز الهضمي أو وجود ورم في الغدة النخامية. والإصابة بفقر الدم كفقر الدم المنجلي. تناول الحامل بعض الأدوية لفترة طويلة.