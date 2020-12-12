كيف أحسب مدة الحمل بطريقة صحيحة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - متى يبدأ الحمل، وكيف يمكن حساب مدته الصحيحة وتحديد موعد الولادة؟، هذه الأسئلة ترد على لسان معظم الحوامل، ولكن يجب عدم البحث عن موعد محدد للولادة حسب حدوث الحمل، لأن حدوث الحمل لا يمكن تحديد توقيته بدقة، وكذلك موعد الولادة، ويشرح لك الدكتور أسامة أبو السعيد، إستشاري النساء والولادة طرق حساب موعد الحمل الصحيح، وكذلك موعد الولادة المرتقب كالآتي. حساب الحمل الصحيح أضيفي تسعة أشهر وعشرة أيام لموعد آخر دورة شهرية يمكن أن يكون موعد الولادة بعد موعد آخر دورة شهرية بتسعة أشهر ونضيف لها عشرة أيام.

الطبيب الألماني «فرانز نيجيلي» هو مخترع ومبتكر طريقة حساب الحمل المعتمدة حول العالم، وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ آخر دورة شهرية حدثت للمرأة المتوقع حملها.

وبالتالي فيمكن حساب موعد حدوث الحمل بهذه الطريقة أي إضافة تسعة أشهر وسبعة أو عشرة أيام لتحديد مدة الحمل.

تترواح مدة الحمل الكاملة والطبيعية عند غالبيّة النساء بين 38-42 أُسبوعاً، أي ما يُعادل 280 يوماً تقريباً. شروط حساب مدة الحمل الصحيحة يجب أن يكون لديك دورة شهرية منتظمة أن يكون لدى المرأة دورة شهرية منتظمة.

ألا تكون الحامل قد تعرضت لحالة من الحمل العنقودي أو الحمل خارج الرحم قبل ذلك.

وألا تكون الحامل قد تعرضت لحالة ولادة مبكرة قبل ذلك. حساب مدة الحمل بالسونار يقدم لك السونار حسابات أدق تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصحيحة والأكثر دقة لحساب مدة الحمل.

حيث يستطيع الطبيب أن يحدد عمر الجنين من خلال التصوير التلفزيوني، كما يستطيع أن يحصل على نتائج دقيقة تقريباُ في حال إجراء الفحص فيما بين الأسبوع العاشر والأسبوع الثاني عشر من الحمل.

يمكن للطبيب أن يقارن بين حساب الأيام التقليدي وهو موعد آخر دورة، والنتائج التي يحصل عليها من خلال السونار، وفي حال كان الفارق بسيطاً لا يزيد عن ثلاثة إلى سبعة أيام فيمكن أن يتم إعتماد هذا الحساب.

في العادة فمدة الحمل تصل لأربعين أسبوعا أو إثنين وأربعين أسبوعاً وما زاد عن ذلك يعتبر خطراُ ويجب التدخل من قبل الطبيب المختص لكي لا يحدث مشاكل صحية للجنين والأم.

والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في المربع أدناه ليجيب عليها خبراء الخليج 365.

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