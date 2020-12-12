شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الطلبة فى مرحلة رياض الأطفال ليسوا خزانات صامتة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تسابق العلماء لفهم الفيروس بشكل أفضل وكيف يؤثر على الناس، حيث يمكن أن يسبب المرض أعراضًا خفيفة إلى شديدة، ويتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض كورونا الحاد ، بما في ذلك كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية أساسية، وعادة ما يصاب الأطفال والشباب بأعراض خفيفة دون أي أعراض على الإطلاق، ومع ذلك ، فقد تم اعتبارهم ناشرين فائقين حيث يُعتقد أنهم ينتقلون إلى الآخرين دون معرفة أنهم مصابون.

ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد طب المناطق الحارة والصحة الدولية في جامعة شاريتيه ميديزين برلين ونشرت على موقع " medRxiv * " أن مرحلة رياض الأطفال ليست خزانات انتقال صامتة لفيروس كورونا، ومع ذلك ، فإنهم يوصون بأن التدابير الاحترازية المعززة والاختبارات الروتينية لا تزال ضرورية للحد من انتقال الفيروس.



رياض الاطفال وفيروس كورونا

من الأهمية بأي مكان تنفيذ تدابير احتواء جائحة كورونا ، خاصة في رياض الأطفال والمدارسن فمنذ أن أعيد فتح المدارس في أجزاء كثيرة من العالم ، ظهرت نقاشات حول ما إذا كان الأطفال يعملون كناشرين فائقين. ومع ذلك ، فإن البيانات الفعلية حول انتشار العدوى وانتقالها في مثل هذه المرافق نادرة.

وهدفت الدراسة، إلى تقييم مدى انتشار عدوى كورونا ونشاط مصلي الجلوبولين المناعي G (IgG) بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة وأفراد الأسرة المرتبطين برياض الأطفال في برلين خلال بداية الموجة الثانية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، زار الباحثون 12 روضة أطفال في برلين بين 29 سبتمبر و 2 أكتوبر، وتم الإبلاغ عن حوالي 1561 حالة إصابة مؤكدة من تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في المنطقة خلال الأسبوع.

في كل روضة ، كان الفريق يهدف إلى تجنيد 20 طفلًا وخمسة موظفين ، كلما أمكن ذلك، وشارك ما مجموعه 720 فردًا في الدراسة، حيث زار الباحثون كل منشأة لجمع العينات والبيانات، وتمت مقابلة جميع الأطفال والموظفين حول العلامات والأعراض، وقام الفريق أيضًا بقياس درجة حرارة جبين المشاركين.

علاوة على ذلك ، جمع الفريق مسحات من البلعوم الأنفي، كما تمت دعوة أفراد الأسرة الذين التقطوا الأطفال للمشاركة، و تم توجيههم بإحضار المسحات التي تم جمعها بأنفسهم ، والتي تم تقديمها مسبقًا. بالنسبة لاختبار النشاط المصلي ، تم جمع عينات دم وخز الإصبع على ورق ترشيح.

ماذا وجدت الدراسة

وجد الباحثون أن العلامات والأعراض الموجودة لدى واحد من كل 4 أطفال في رياض الأطفال تشمل سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق، وكانت الشكاوى الرئيسية بين المعلمين المرضى هي الصداع وسيلان الأنف والسعال.

علاوة على ذلك ، أصيب 2.6 % من الأطفال و 1.3 % من المعلمين بالحمى، كما ورد أن معظم أطفال رياض الأطفال لم يرتدوا أقنعة الوجه مطلقًا ، مع معدلات استخدام أعلى بين الموظفين وأفراد الأسرة.

أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن العلامات والأعراض ، التي تشبه بشكل أساسي نزلات البرد ، كانت موجودة في 24.2 5 من الأطفال و 28.9 % من الموظفين. ولكن ، لم يتم اكتشاف عدوى كورونا بين 701 مشاركًا تم اختبارهم.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من النشاط الوبائي المتزايد ، فإن أطفال رياض الأطفال ليسوا خزانات انتقال صامتة لـ فيروس كورونا، لكن الفريق أشار أيضًا إلى أنه لا يزال يتعين تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في المدارس لضمان عدم حدوث تفشي.