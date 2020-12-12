شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو فحص البروستاتا ومتى يجب إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص البروستاتا من الفحوصات الهامة للرجال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا ويتم إجراء ذلك لتقييم تضخم أو عدم انتظام شكل البروستاتا، مما قد يشير إلى وجود تشوهات أو سرطان، وكذلك يساعد هذا الفحص على الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية فحص البروستاتا، وفقاً لموقع " Very well health".

أهمية اختبار فحص البروستاتا

تعد فحوصات البروستاتا شائعة جدًا وهي جزءًا من توصيات الفحص الصحي العام للرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر وللرجال الأصغر سنًا المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

يمكن أيضًا إجراء هذا الفحص على الرجال الذين يعانون من أعراض تضخم البروستاتا أو السرطان، وأكثرها شيوعًا تشمل:

-احتباس البول

-تسرب البول

إذا بدأت في تجربة أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن المهم أن تذكرها لطبيبك ، لأن هذا قد يغير التكرار الموصى به لفحص البروستاتا.

هناك بعض الإرشادات المختلفة لفحص البروستاتا للرجال الذين لا يعانون من أي أعراض يمكن أن يشمل الفحص اختبار DRE أو PSA (مستضد البروستاتا المحدد) ، أو كليهما ، عادةً خلال نفس الموعد. (المستضد البروستاتي النوعي هو بروتين تنتجه بعض سرطانات البروستاتا)

توصي جمعية السرطان الأمريكية (ACS) الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فما فوق بإجراء مناقشة مع طبيبهم حول فحص سرطان البروستاتا.

بالنسبة للرجال الأمريكيين من أصل أفريقي أو الرجال الذين تم تشخيص إصابة قريب من الدرجة الأولى بسرطان البروستاتا قبل سن 65 ، وكلاهما من عوامل الخطر للمرض ، توصي ACS بهذه المناقشة في سن 45.

بالنسبة للرجال الذين تم تشخيصهم بأكثر من قريب من الدرجة الأولى بالنسبة لسرطان البروستاتا قبل سن 65 ، توصي ACS بإجراء الفحص في سن 40 سنة.

إذا حدد طبيبك وجود خلل في فحص البروستاتا الخاص بك، فقد تحتاج إلى اختبار آخر، مثل اختبار الدم PSA ، واختبار التصوير.