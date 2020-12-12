مركز عراقي يكشف عدد ضحايا مظاهرات السليمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين بالعراق، السبت، عن إحصائية جديدة بعدد الضحايا والمعتقلين منذ اندلاع مظاهرات السليمانية الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للمركز حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن المظاهرات أدت لمقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 120، بجانب اعتقال أكثر من 100 شخص بينهم صحفيون وناشطون.



وقال المركز إنه "منذ بداية المظاهرات خلال الـ3 من الشهر الحالي، استخدمت قوات الأمن ضد المتظاهرين العنف المفرط والذي يشمل إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والرصاص البلاستيكي، وفي بعض الأحيان الرصاص الحي".

وتابع "رغم عدم وجود تصريح رسمي حول ما يجري، إلا أن المتابعة رصدت مقتل 10 من المتظاهرين جراء إطلاق الرصاص عليهم، وأكثر من 120 جريحا، واعتقال أكثر من 100 متظاهر".

وأدت المظاهرات أيضا إلى خسائر مادية، حيث تم إحراق 150 مقراً حزبياً، ودائرة حكومية خلال الأسبوع المنصرم، بحسب إحصائية "ميترو".

وأدان المركز اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين، واستخدام العنف ضد المتظاهرين في السليمانية والمناطق المحيطة بها، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شروط.

وأشار المركز إلى أنه "بحسب معلومات تلقاها، فقد أفرجت القوات عن مجموعة من الناشطين، والصحفيين فيما لم يطلق سراح عدد آخر من المعتقلين".

ورصد مركز "ميترو"، انتهاكات ضد الصحفيين والفرق الإعلامية، من بينها ما حدث يوم الجمعة الماضية أثناء قيام فريق من فضائية "روداو" بتغطية الاحتجاجات في قضاء رانية، قام بعض الأشخاص بملابس عسكرية من بيشمركة لواء بيتوين التابع للقوة 70 بمهاجمة فريق الفضائية وتحطيم معداته، وحرق شعار الفضائية.

واندلعت مظاهرات في السليمانية شمال العراق مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية وتضمينها استقطاعا يصل الى 21%.

وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أحداث عنف سقط على إثرها 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 100 شخص.