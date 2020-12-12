شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن دواء جديد لمرضى السكر يدوم 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أساتذة علاج أمراض السكر عن طفرة دوائية جديدة في مجال علاج السكر من النوع الثاني، وذلك عبر دواء جديد يجمع في قرص واحد بين مادتين فعالتين، مما يتيح التحكم في مستوى السكر بالدم مع تجنب المريض لكثير من الأضرار الناتجة عن مرض السكري على المدى الطويل.

وأكد الأطباء المشاركون في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل الدواء، أن أهم مميزاته هي قدرته على التخلص من الأعراض الجانبية المصاحبة لكثير من علاجات «السكري» مثل زيادة الوزن، ومشكلات الجهاز الهضمي.

ووصف الدكتور هشام الحفناوي، أستاذ علاج أمراض السكر، الأمين العام للجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، هذا العلاج بأنه «نقلة في علاج السكر في مصر»، موضحًا أن الشركة المنتجة، أضافت مادة «ميتفورمين» الفعالة، مع مادة «دباجيفلوزين» في قرص علاجي واحد تحت مُسمى «ديافلوزيمت»، والذي يتواجد لديه مميزات عدة تجعله «نقلة في علاج السكر».

وأضاف الدكتور هشام الحفناوي، في المؤتمر الصحفي، أن هذا الدواء يتميز عن العلاجات التقليدية بتقديم الحماية لعضلة القلب والكُلى، حيث أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة ان مادة «دباجليفلوزين» الموجودة في عقار «ديافلوزميت» تعمل على تخفيض مستويات السكر في الدم، والتخلص منه عن طريق البول، وفي نفس الوقت تساهم بشكل كبير في تقوية عضلة القلب والحفاظ على وظائف الكُلى.

وأوضح أمين عام اللجنة القومية لمكافحة السكري أن الدواء الجديد يُساهم أيضاً بشكل فعَّال في مواجهة مشكلة زيادة الوزن التي يعاني منها مرضى السكري، حيث إن الدراسات تشير إلى أنه يقلل الوزن في حدود من 3 إلى 5 كيلوجرامات، مشيرا إلى أنه يتميز أيضاً بأن المواد الفعالة المتواجدة به تُمتص في الجسم على مدار الـ«24 ساعة»، أي أن الجرعة العلاجية له هي قرص واحد فقط على مدار اليوم وليس أكثر، موضحاً أن هذا الدواء هو الأول من نوعه في التواجد بالسوق المحلية بتلك المميزات، وأنه سيفيد المريض المصري بشدة بلا شك.

من جهتها، قالت الدكتورة ابتسام زكريا، أستاذ أمراض الباطنة والسكر في كلية الطب بجامعة القاهرة، إن الدواء الجديد سيساعد في انتظام المرضى في أخذ الجرعات العلاجية الموصوفة لهم؛ حيث إنه يضم أكثر من مادة فعالة في قرص واحد، ما يعني أن المريض بدلاً من أن يأخذ قرصين، سيأخذ قرصا واحدا فقط، كما أنه يمتص على مدار الـ24 ساعة، ما يعني أن مردوده على حالة المريض ستكون جيدة للغاية.

وثمَّنت أستاذ أمراض الباطنة والسكر من مفعوله، حيث إن أداءه سيكون جيدًا جدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أن سعره أقل من مثيله المستورد من الخارج، ما يمثل ميزة للمريض المصري، بأن يحصل على دواء بجودة عالية، وبسعر أقل من المستورد.

وأشارت إلى أن الدواء الجديد سيعمل على «تحسين السكر بشكل أفضل من العلاجات التقليدية المتداولة بالأسواق».

فيما أكد الدكتور جورج ماهر، مدير عام بالشركة المنتجة للدواء المصري، أن طرحهم للدواء الجديد يأتي في إطار حرصهم على تقديم كل ما هو جديد للمريض، حيث تحرص على تقديم أحدث العلاجات في أسرع وقت ممكن، وبأعلى مستويات الجودة وبأسعار منافسة.

وأضاف «ماهر»، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، أن الدراسات العالمية التي تجري حالياً على المادتين الفعالتين الموجودتين في الدواء تؤكد وجود فوائد عديدة له، ليس فقط في علاج مرضى السكري من النوع الثاني، ولكنه يحمي أيضاً عضلة القلب، والكلى على سبيل المثال لا الحصر.