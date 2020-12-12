“موديرنا” تبدأ توزيع لقاحها هذا الشهر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 13 دقيقة موديرنا قال الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” الأميركية للأدوية، ستيفان بانسيل إن بعض جرعات لقاح الشركة سيتم تسليمها إلى أوروبا هذا الشهر، رغم أنه لا يمكن توزيعها حتى تحصل على الموافقات، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (السبت).

وأضاف بانسيل أنه ليست جميع الجرعات سيتم تسليمها إلى أميركا. وتأتي الشركة بعد شركة «فايزر» الأميركية للأدوية في عملية الحصول على الموافقة لتوزيع لقاحها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن شركة موديرنا يمكنها إنتاج 500 مليون جرعة على الأقل سنويا.

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