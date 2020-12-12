شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع إنزيمات الكبد شيء خطير؟ طبيب باطنية يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية من خطورة إهمال ارتفاع إنزيمات الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن خطورة ذلك تعتمد على عوامل متعددة من أهمها فقدان وظيفة العضو، وأن بعض الأفراد المصابين بارتفاع في إنزيمات الكبد تكون الالتهابات عندهم حادة وخطيرة مما يسبب قصور كبدي حاد“.

وتابع د. عبدالله الذيابي “أن من طرق علاج القصور الكبدي الحاد إجراء زراعة كبد، وأن أغلب الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في إنزيمات الكبد يكون ارتفاع الإنزيمات بسيطاً، ولكن إذا لم يتم معرفة السبب وعلاجه مع الوقت تؤدي إلى تليف الكبد“.