"موديرنا" تحدد موعد توزيع لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية، ستيفان بانسيل، موعد تسليم بعض جرعات لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا لأوروبا.

وأضاف أنه سيتم تسليم بعض الجرعات إلى أوروبا هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يمكن توزيعها حتى تحصل على الموافقات من الجهات الصحية.



وأوضح لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه ليست جميع الجرعات سيتم تسليمها إلى أمريكا.

وتأتي الشركة بعد شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية في عملية الحصول على الموافقة لتوزيع لقاحها.

وأشار بانسيل، إلى أن شركة موديرنا يمكنها إنتاج 500 مليون جرعة على الأقل سنويا.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشركة أن لقاحها المعروف باسم "إم آر إن إيه- 1273" كان فعالا بنسبة 94.1%، استنادا إلى تجارب المرحلة الثالثة التي قامت بها، والتي شملت مشاركين فوق سن 18 عاما.