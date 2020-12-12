شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بريطانيون: الجينات قد تكون مفتاح علاجات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون من جامعة إدنبرة البريطانية، إلى أدوية يجب إعادة استخدامها لعلاج كورونا والتي تستهدف العمل على الجينات في التجارب السريرية، حيث تأتي الأدلة الجينية في المرتبة الثانية كطريقة لمعرفة العلاجات التي ستكون فعالة في المرض، وتم تحديد الجينات المشاركة في عمليتين جزيئيتين - المناعة المضادة للفيروسات والتهاب الرئة، وسيساعد هذا الاختراق الأطباء على فهم كيفية تدمير Covid-19 للرئتين على المستوى الجزيئي.

واستنادًا إلى النتائج المنشورة في دورية Nature ، يقول الباحثون إن التجارب السريرية يجب أن تركز على الأدوية التي تستهدف هذه المسارات المحددة المضادة للفيروسات والالتهابات.



الجينات مفتاح علاج جديد لكورونا

وتوصل الباحثون من جامعة إدنبرة إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة الحمض النووي لـ 2700 مريض في 208 وحدة للعناية المركزة (ICUs) في المملكة المتحدة.

وقارن الباحثون المعلومات الجينية لمرضى كورونا في وحدة العناية المركزة مع عينات مقدمة من متطوعين أصحاء من دراسات أخرى ، ووجد الفريق اختلافات رئيسية في خمسة جينات لمرضى وحدة العناية المركزة مقارنة بالعينات التي قدمها متطوعون أصحاء، حيث تفسر الجينات جزئيًا سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض شديد من كورونا ، بينما لا يتأثر آخرون.

وبعد تسليط الضوء على الجينات، تمكن الفريق بعد ذلك من التنبؤ بتأثير العلاجات الدوائية على المرضى، لأن بعض المتغيرات الجينية تستجيب بطريقة مماثلة لعقاقير معينة.

وتسلط النتائج الضوء على الأدوية التي يجب أن تكون على رأس قائمة الاختبارات السريرية، والتي من خلال اتخاذ الخيارات الصحيحة يمكنها إنقاذ آلاف الأرواح.