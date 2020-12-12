شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: اللقاح الصينى سينوفارم لا يتطلب درجات منخفضة لحفظه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استقبال مصر لأول شحنة من اللقاح الصينى سينوفارم بحصولها على 50 ألف جرعة، نعرض فى التقرير التالى رحلة للقاح الصينى سينوفارم من التصنيع إلى النتائج، من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشارة الحساسية والمناعة، أن اللقاح الصينى سينافورم لديهم فرص أعلى فى التوزيع من لقاحات فايزر ومودرنا، لأن طريقة تصنيع اللقاح الصينى تعتمد على فيروس ميت والتى تسمح له حفظه فى درجات حرارة عادية فى الثلاجات، والتى لا تتطلب بالتالى درجات حرارة تحت الصفر مثل لقاح فايزر.

وأضاف استشارى الحساسية والمناعة فى تصريحات خاصة الخليج 365، أن نسبة النجاح التى حققها اللقاح الصينى بنسبة 86٪ تعنى أن كل 100متلقى للقاح كان 85٪منهم لديه فاعلية ومنع الإصابة.

وأوضح استشارى الحساسية، أن أى لقاح يكون لديه رد فعل عنيف مع بعض الأشخاص خاصة الذين لديهم تاريخ مرضى من الحساسية، لذا يمنع لأى مريض حساسية تناول اى لقاح وليس شرط لقاح كورونا فقط.

وأضاف، أن مصر اختبرت اللقاح الصينى وثبت انها اكثر أمانا ولم توجد ردود فعل جانبية على غير المعتاد ولم تحدث أيضا وفيات، كما أنه سهل فى الآخرين والنقل لعدم تطلبه درجات حرارة منخفضة، مشدددا على أهمية تناول اللقاح كما اى لقاح آخر، وليس الشرط منه منع الإصابة بالفيروس ولكن يمنع المضاعفات الصحية الخطيرة أو المهددة للحياة، وهو مهم بالتالى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ما هو لقاح سينوفارم الصينى؟

لقاح سينوفارم المحتمل لفيروس كورونا هو لقاح، معطل بمعنى أنه يحتوى على الفيروس لكنه نما فى المختبر ثم قتل، وبالتالى فهو غير معدٍ، واللقاحات المعطلة معروفة جيداً وقد استخدمت ضد أمراض مثل الأنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها عادة لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضرورى تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

وأظهرت دراسة، أن لقاح محتمل لفيروس كورونا طوره علماء صينيون أنتج استجابة مناعية قوية وآثارًا جانبية خفيفة فى اختبار المرحلة المبكرة، ووفقا لتقرير لصحيفة south china post، وأعلن مؤلفو الدراسة أن نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب تظهر أن اللقاح الذى طورته شركة سينوفارم ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية كان آمنًا.

وقالت الدراسة التى نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية: "على الرغم من أن اللقاح المعطل قد أثار ردود فعل قوية من الأجسام المضادة، فإن مدى حمايته للأفراد من فيروس كورونا لايزال غير معروف".

وتتكون اللقاحات المعطلة من جزيئات فيروسية أو بكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى التى نمت فى المزرعة ثم تفقد القدرة على إنتاج المرض.

ولقاح سينوفارم هو واحد من ثلاثة لقاحات صينية مرشحة تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأجرى البحث الجديد فريق مكون من 30 شخصًا وبدعم جزئى من مجموعة China National Biotec ، وهى وحدة تابعة لشركةSinopharm .