شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مقدار حماية الكمامة القماش من كورونا وإزاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة (CDC) عامة الناس بارتداء الكمامات القماشية، والامتناع عن استخدام الكمامات الجراحية وكمامات N95 التي يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن الغرض من الكمامات القماشية هو حبس الرذاذ المنطلق عندما يتحدث مرتديها أو يسعل أو يعطس، وإن مطالبة الجميع بارتداء كمامات قماشية قد يساعد فى الحد من انتشار الفيروس من قِبَل مَن هم مصابون بكورونا دون إدراكهم لذلك.

ومن المرجح أن تحد الكمامات القماشية من انتشار كورونا عندما يستخدمها الناس على نطاق واسع فى الأماكن العامة. فالبلدان التي فرضت على الناس ارتداء الكمامات وإجراء الاختبارات والعزل الصحي والتباعد الاجتماعي في مرحلة مبكرة من الجائحة قد نجحت في إبطاء انتشار الفيروس.

فى حين أن الكمامات الجراحية وكمامات N95 قد تكون شحيحة ويجب أن يقتصر استخدامها على مقدمي الرعاية الصحية، ومن السهل العثور على الكمامات وأغطية الوجه القماشية أو صنعها، ويمكن غسلها وإعادة استخدامها.

يمكن صنع الكمامات من مواد متوفرة بسهولة، مثل الأقمشة القطنية كثيفة النسيج، ومن السهل العثور على تعليمات صنعها عبر الإنترنت. يجب أن تحتوي الكمامات القماشية على عدة طبقات من الأنسجة، ويوفر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) على الإنترنت توجيهات باللغة الإنجليزية حول كيفية صنع كمامات لا تحتاج للخياطة عن طريق استصلاح المناديل القماشية والقمصان.

كيفية ارتداء الكمامة القماشية

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء كمامة قماشية عندما تكون بالقرب من أشخاص لا يسكنون معك وفي الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفيما يلي بعض الإرشادات حول وضع الكمامة القماشية ونزعها:

1:اغسل يديك أو عقّمهما قبل وبعد ارتداء الكمامة ونزعها.

2:ضع الكمامة على فمك وأنفك.

3:اربطها خلف رأسك أو استخدم حلقات الأذن لتثبيتها وتأكد من أنها تغطي فمك وأنفك بشكل مريح ومحْكَم.

4:لا تلمس الكمامة أثناء ارتدائها.

5:إذا لمستَ الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقّمهما.

6:إذا تبللت الكمامة أو اتسخت، بدّلها بكمامة أخرى نظيفة ضع الكمامة المستخدَمة في كيس قابل للإغلاق إلى أن تتمكن من غسلها.

7:انزع الكمامة عن طريق فك الربطة أو رفع حلقتي الأذن دون لمس وجهك أو الجزء الأمامي من الكمامة.

8:اغسل يديك فورًا بعد نزع الكمامة.

9:اغسل الكمامة بانتظام بالصابون والماء يدويًا أو في الغسالة، ولا بأس بغسلها مع الملابس الأخرى.