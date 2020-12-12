أخطاء يجب تجنبها خلال فصل الشتاء.. تعرف عليها

السبت 12 ديسمبر 2020

عند دخول موسم الشتاء يختلف نظامنا الغذائي وذلك راجع إلى اختلاف الأغذية المتوفرة في كل فصل، وعادة عند دخول الشتاء يرتكب كثير من الناس أخطاء شائعة في نظامهم الغذائي.



ومن أبرز تلك الأخطاء، عدم شرب كمية كافية من الماء في فصل الشتاء، مع انخفاض الأنشطة البدنية، يميل الناس إلى استهلاك كميات أقل من المياه، وبسبب درجة الحرارة الباردة، يقل العطش وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب مضاعفات مثل أمراض الكلى أو الإمساك أو عسر الهضم.

وعدم ممارسة الرياضة يمكن أن ينخفض معدل ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ومع ذلك، يُنصح باتباع نظام التمرين بصرامة أو القيام بأشكال أخرى من الأنشطة البدنية لتعزيز المناعة والبقاء نشيطاً لفترة أطول.

وعدم تغطية اليدين والقدمين تقول إحدى الدراسات إن إبقاء اليدين والقدمين مغطاة في الشتاء أثناء وقت النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم من خلال التأثير في درجة حرارة الجسم حتى مستويات معينة.

والاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة أثناء الشتاء يكون للاستحمام الساخن تأثير مهدئ على العقل والجسم. ومع ذلك، فإن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يجفف خلايا الجلد الكيراتينية ويتلفها (أسطح الجلد الخارجية) ويسبب التهاب الجلد وجفافه واحمراره. قلل من الاستحمام بالماء الساخن في الأسبوع.

وارتداء الكثير من الملابس عندما يشعر الشخص بالبرد يستعد الجهاز المناعي لإنتاج المزيد من كرات الدم البيضاء التي تساعدنا على الدفء، ولكن ارتداء الكثير من الملابس يؤدي إلى التعرق، ويمكن أن يسبب الجفاف.

والأكل بشراهة هذا يجعلنا نستهلك المزيد من الشوكولاتة الساخنة والأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية. تجنب هذه العادة، وبدلاً من ذلك، التزم بالفواكه أو الخضروات الغنية بالألياف التي ستمنحك الشبع وتجعلك ممتلئاً لفترة أطول.

شرب كمية كافية من الكافيين يزداد استهلاك القهوة الساخنة خلال فصل الشتاء لأنها تساعد على تهدئة الجسم وإبقائه دافئاً. ومع ذلك، يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين آثاراً سلبية على الجسم. قلل من تناول القهوة ولاتزد عن 2 - 3 أكواب فقط في اليوم.

عدم ترطيب الجلد ترطيب الجلد ضروري للمحافظة على ترطيب الجسم ومنع جفاف الجلد أو تصلبه بسبب برودة الحرارة، تساعد كريمات الشتاء في المحافظة على رطوبة الجلد عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية.

وتجنب الخروج من المنزل قد يمنعنا البرد من الخروج، فنقضي المزيد من الوقت في المنزل في بيئة دافئة. وهذا يجعلنا غير نشيطين وكسالى ويزيد من مخاطر زيادة الوزن والعديد من الأمراض الأخرى. لذا، يفضل التنزه والتريض في الهواء الطلق من حين لآخر.

والعلاج الذاتي في كثير من الأحيان من الشائع الإصابة بالمرض خلال فصل الشتاء لكن العلاج الذاتي يمكن أن يكون خطراً. فمن الأفضل استشارة الطبيب بدلاً من أخذ مضاد حيوي.