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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في جوجل هذا العام؟ والان مع التفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2020
أعلن محرك البحث جوجل، عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "كورونا" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.
عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر مارس الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.
وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.
وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي:
الإمارات
فيروس كورونا
الانتخابات الأمريكية 2020
الدوري الهندي الممتاز للكريكت
تحديثات كورونا
نتائج انتخابات بيهار 2020
أيفون 12
بوابة التعلم الذكي
أن بي أيه
مصر
كوفيد-19
نتيجة الثانوية العامة 2020
دعم مصر
الانتخابات الأميركية
المكتبة الرقمية
مسلسل الاختيار
نصيحة عن فيروس كورونا
وظائف
مسلسل ما وراء الطبيعة
مدرستي
كوفيد-19
توكلنا
الهند مقابل نيوزلند
الانتخابات الأميركية
ترتيب الدوري السعودي
سهم أرامكو
نصائح كورونا
ترامب
الكويت
كورونا
الهند مقابل نيوزلندا
أخبار كورونا
أخبار الكويت
بوابة الكويت التعليمية
نصائح كورونا
تصريح خروج
مواقيت الصلاة في الكويت
منصة متى
السودان
كورونا فيروس
ألافيس ضد برشلونة
دراغون بول سوبر
طاسو
منال البدري
مسلسل البرنس
برشلونة ضد الريال
ياسمين صبري
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