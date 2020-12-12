شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم فحص الكيتون لمصابي السكري من النوع الأول؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري متى يمكن لمصابي السكري من النوع الأول فحص الكيتون.
وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”، “إذا السكر بالدم أكثر من ٣٠٠ ملغم وخاصة أثناء المرض أو وجود أعراض مثل آلام البطن او الغثيان او الاستفراغ”.
وأضاف د. ناصر الجهني أن ارتفاع الكيتون في البول أو الدم يدل على وجود حموضة السكري الكيتونية واللتي تحتاج علاج عاجل.
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