طرق طبيعية للتخلص من “البثور الدموية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 5 دقائق

قد يتعرض اي شخص لضربات مختلفة ينتج عنها آثار بقع أو فقاعة تمتلئ بالدماء تسمى ”البثور الدموية“، وللتخلص منها إليك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على ذلك.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مطهر طبيعي يعزز عملية الشفاء من خلال تنشيط الإنزيمات اللازمة لعلاج الجراح، قم بمزج نصف ملعقة كبيرة من الكركم والعسل حتى يصبح قوامه كثيفًا، وضع الخليط مباشرة على البثرة واتركه لمدة نصف ساعة قبل شطفه.

مسحوق خشب الصندل

يحتوي خشب الصندل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الألم والتورم، وتُصنع العجينة منه باستخدام ملعقة صغيرة من المسحوق وتوضع في الماء، ثم توضع العجينة على المنطقة المصابة.

جل الصبار

يعد جل الصبار مضادًا طبيعيًا للالتهابات، مما يجعله واحدًا من العلاجات المنزلية الأكثر استخدامًا التي تساعد على التخلص من مختلف الالتهابات، ومنها البثور الدموية، كما أنه يرطب البشرة، ويساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع، ويمكن استخدام جل الصبار عبر وضعه على المنطقة المصابة مباشرة.

خل التفاح

تقضي الخصائص الطبيعية لخل التفاح على البكتيريا والميكروبات مما يجعله واحدًا من أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج الفقاقيع الدموية، ويستخدم عبر نقع قطعة من القطن في خليط من خل التفاح والماء، ووضعها على المنطقة المتضررة.

أكياس الشاي

أكياس الشاي تحتوي على حمض التانيك الذي يساعد على منع العدوى وتخفيف التورم، وذلك من خلال وضعه مرطبًا بالثلاجة لفترة ثم وضعه على البثور وتركه لمدة 2-3 دقائق، وذلك بحسب “ارم نيوز”.