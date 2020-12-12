آيفون أخيراً.. آيفون الجديد قد يفاجئنا بعودة ما انتظرناه طويلاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - في طراز منخفض المواصفات من الهاتف، وليس في الطرز العليا، أفاد مينج-تشي كو، المحلل الموثوق فيما يتعلق بأخبار شركة آبل، أكثر من مرة بأن الشركة تعمل على تطوير هاتف آيفون يُدمج فيه حساس البصمة المسمى Touch ID في زر الطاقة، وهي تعتزم إطلاقه في عام 2021.

فقد طرحت الشركة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، الجيل الرابع من حواسيب "آيباد أير" iPad Air اللوحية وفيها دُمج حساس Touch ID في زر الطاقة، وقد وصفت الشركة ذلك وقتئذ بأنه "إنجاز هندسي مذهل".

ويبدو أن هذا قد مهد الطريق لإعادة Touch ID إلى هواتف آيفون دون شغل مساحة في واجهة الهاتف.

بصمة للوجه وحساس بصمات

إضافة إلى ذلك، يعتقد كو أن آبل تعمل على هاتف آيفون يحتوي حساس بصمة الوجه Face ID، وحساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وسيُطلق في عام 2021.

آبل

كما من المحتمل أن يكون هذا لطرز آيفون العليا، مثل: "آيفون 13 برو" iPhone 13 Pro، و"آيفون 13 برو ماكس" iPhone 13 Pro Max.

ويُعتقد أن إضافة حساسي Face ID، وTouch ID معًا في هاتف آيفون ستسمح بالمصادقة المزدوجة.

كما من الممكن أن يضيف ذلك مزيدا من الأمان، وذلك من خلال المطالبة بوسائل متعددة للمصادقة، ولكن من الممكن أيضًا أن تسمح آبل للمستخدمين بالمصادقة من خلال Face ID، أو Touch ID اعتمادًا على أيهما أسرع. ويمكن أن تسمح وسيلتان من المصادقة لشركة آبل بمكافحة أوجه القصور في كلتا الطريقتين، مثل: ارتداء قناع مع Face ID، أو قفازات مع Touch ID.

شاشة ومعالج

وبالإضافة إلى حساس Touch ID، يُشاع أن هاتف آيفون 13 سيقدم شاشة مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومعالجًا من نوع A15، وتحسين قدرات الكاميرا الخلفية المخصصة للتصوير الفائق العرض.

إلى ذلك، من المحتمل أن تهدف آبل إلى الإعلان عن هواتف آيفون 13 في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، لتعود بذلك إلى الجدول الزمني التقليدي لإطلاق هواتف آيفون في شهر أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد أن اضطرت خلال العام الحالي بسبب تأخيرات في الإنتاج إلى تأجيل الإعلان عن هواتف آيفون 12 من شهر أيلول/ سبتمبر إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.