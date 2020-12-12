شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتيك: ترخيص لقاح فايزر بأمريكا "الحدث الأكثر أهمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذى لشركة بيونتيك BioNTech، أوجور شاهين، أن تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح كورونا من شركة فايزر وبيونتيك هو خطوة حاسمة فى تطوير لقاح من الجيل الجديد، موضحا أن الموافقة هى "الحدث أو المعلم الأكثر أهمية"، وفقاً لما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وأضاف شاهين، "أنا سعيد حقًا لأننا عقدنا مثل هذا الاجتماع الجيد، وأن إدارة الغذاء والدواء أذنت باللقاح حتى نتمكن من توفيره لسكان الولايات المتحدة."

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللقاح بعدما أوصى مستشاروها بالموافقة، حيث تحذو الولايات المتحدة حذو العديد من الدول الأخرى فى الترخيص للقاح، بما فى ذلك بريطانيا، التى أعطت اللقاح بالفعل لما لا يقل عن 2000 شخص.

ويستخدم لقاح فايزر "RNA" مرسال الحمض النووي الريبي، وهو مادة وراثية ترمز لقطعة من البروتين الشائك للفيروس - الخطاف الخارجي الذي يعلق بالخلايا التي يهاجمها الفيروس ويحفز هذا الحمض النووي الفيروسي جسم الإنسان على إنتاج أجزاء صغيرة من البروتين، ثم إنتاج استجابة مناعية ضده.

وأظهرت التجارب السريرية التي أجريت على أكثر من 40.000 شخص أنها فعالة بنسبة 95٪ في الوقاية من الأمراض المصحوبة بأعراض.

وقال شاهين، "النتيجة الأكثر أهمية أننا نتوقع أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم سيكون لديهم مخاطر أقل بكثير من دخول المستشفى وهذا يعني أننا نتوقع انخفاض مخاطر دخول المستشفى في الولايات المتحدة".

وأضاف "لن يكون لدينا تأثير مباشر على انتشار الوباء في الأشهر القليلة المقبلة لأننا نحتاج بالطبع للوصول إلى نسبة كبيرة من السكان لتقليل سرعة تفشي المرض."

وأوضح شاهين أن شركة فايزر لم تتمكن من إنتاج سوى بضعة ملايين جرعة للولايات المتحدة حتى الآن، لذا لن تؤثر على الوباء على الفور وتوقع أنه بعد تلقيح المزيد من الناس، ستظهر الآثار.

وتابع، "يمكن أن يبدأ الأمر اعتمادًا على مدى السرعة التي يمكننا بها تنفيذ النشر، ويعتمد أيضًا على وقت انضمام شركات أخرى إلينا"، مضيفاً أنه مع موسم الربيع سيكون لدينا بطبيعتنا معدل إصابة أقل وقد يساعدنا الجمع بين الاثنين لصيف أفضل مما هو عليه الحال الآن ".

وكان مستشارو اللقاحات الأمريكيون الذين ناقشوا اتفاقية الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن تقارير عن ردود فعل تحسسية تجاه اللقاح - اثنان على الأقل في بريطانيا - بالإضافة إلى التقارير التي تفيد بأن حوالي 9٪ من الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات في التجارب السريرية عانوا من ردود فعل تشمل الصداع والحمى و آلام في العضلات استمرت لمدة يومين.

وتابع قائلاً "من المعروف أن الأشخاص الذين لديهم رد فعل تحسسي معروف معرضون لخطر التطعيم بأي نوع من اللقاحات، لذا فهذه ليست مفاجأة كبيرة ويجب أن تكون هناك احتياطات وأحد أهم الاحتياطات هو أن التطعيم يحدث بالفعل تحت السيطرة لطبيب ".

قال شاهين إنه واثق من أن BioNTech و Pfizer اختارا اللقاح الأكثر أمانًا من بين مجموعة من الاحتمالات.

وأضاف "تُظهر بيانات السلامة أن هذا لقاح مثل أي لقاح آخر مضاد للفيروسات له خصائص أمان حميدة وآثار جانبية خفيفة ومتوسطة الآثار الجانبية النموذجية هي الألم في موقع الحقن والحمى والصداع في نسبة من المشاركين..في الدراسة يمكننا القول ان هذا لقاح آمن وفعال للغاية ".

يشعر بعض الناس بالقلق أيضًا من أنه نظرًا لاستخدام اللقاح RNA، فقد يؤثر بطريقة ما بشكل دائم على التركيب الجيني للشخص.