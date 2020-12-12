"بايونتك" تعمل على زيادة إنتاج لقاح كورونا بعد إجازته في أمريكا

السبت 12 ديسمبر 2020

قالت شركة "بايونتك" الألمانية، السبت، إنها تسعى رفقة شريكتها الأمريكية "فايزر"، إلى الرفع من مستوى إنتاج لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، في أعقاب إجازته للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفاد المدير التنفيذي للشركة، أوغور شاهين، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، بأنه "من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الجرعات، ونحن نحاول التعامل مع هذا التحدي والعثور على طريقة لإنتاج المزيد".

وكانت "بايونتك" وشريكتها "فايزر" أعلنتا في وقت سابق، أنهما ستنتجان 1.3مليار جرعة بحلول نهاية العام الجاري، غير أن هذا العدد بات غير كافٍ للاستجابة للطلبات المتزايدة على اللقاح، بعد أن تمت إجازة استخدامه في بريطانيا، والبحرين، وكندا، والسعودية، والمكسيك، ثم أخيراً الولايات المتحدة.

وذكر شاهين أن إحدى طرق توفير إمدادات اللقاح، تتمثل في الحصول على موافقة مشروطة للشروع في تشغيل المصنع، الذي اشترته "بايونتك" في سبتمبر الماضي، من شركة "نورفاتس" السويسرية في ماربرغ غربي ألمانيا.

وتقول "بايونتك" إن وحدتها الصناعية في ماربرغ، قادرة على إنتاج 750 مليون جرعة من اللقاح في السنة.

وكانت الشركة تخطط للشروع في الإنتاج بهذه الوحدة في النصف الأول من العام المقبل، لكن أوغور شاهين، قال إن الشركة تعمل على الحصول على ترخيص لتشغيل المنشأة قبل هذا التاريخ ، مؤكدا على أن الخطة الأساسية تهدف إلى إنتاج 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية العام الجاري، "لكننا نعمل على خطة أكبر".

وأضاف : "لا يمكنني الإعلان في الوقت الحالي عن الاحتمالات، أو نسبة الزيادة المرتقبة مقارنة مع الخطة الأولية، لكننا سنحاول أن تكون زيادة كبيرة".

ويتم التطعيم بلقاح "فايزر/بايونتك" في الوقت الراهن على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع. غير أن بيانات التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، أظهرت أن متلقي اللقاح طوروا حماية ضد فيروس كورونا قبل تلقي الجرعة الثانية، وبعد 12 يوماً فقط من تلقي الجرعة الأولى.

وأوضح المدير التنفيذي لـ"بايونتك"، أوغور شاهين، أنه كان متفاجئاً بنتائج التجارب السريرية، لكنه شدد على أن "التجاوب المناعي يتعزز بعد أخذ الجرعة الثانية".

وأشار شاهين إلى أن "بايونتك" وشريكتها "فايزر"، لم تتخذا القرار بعد بشأن تطوير تركيبة جديدة من اللقاح يمكن أخذها في جرعة واحدة عوضاً عن جرعتين. وقال إن "هذا الأمر سيكون موضع مناقشة ضرورية مع شركائنا في شركة فايزر".