رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحصت الولايات المتّحدة رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سجلت، الجمعة، نحو 235 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.



وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة الارتفاع.

وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

والأمريكيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولويّة في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج (كوفيد-19).

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأمريكية.

واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف "فايزر/بيونتيك".

وأعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأمريكيين لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لـ(كوفيد-19).