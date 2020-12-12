الصحة العالمية: لم نجز حتى الآن استخدام أي لقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على أنها لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد .

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في إفادة صحافية بجنيف: المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن “الشيء الأساسي الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة”.

وحول تحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح فايزر-بيونتيك، قالت هاريس أن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية.

وتابعت “لكن يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا في اعتباركم أن هناك عدداً من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في نفس الوقت”.

ما أضافت هاريس أنه “قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحاً مناسباً آخر”.

إلى ذلك أوضحت أن منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة.

أول دولة

يذكر أن بريطانيا أصبحت، الثلاثاء، أول دولة تطرح لقاح فايزر- بيونتيك.

وقالت الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ مرضي بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغي عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارا جانبية.

إلى ذلك أيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواح أكثر من 285 ألف شخص فيها.