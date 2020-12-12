شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتلقى المشارك بتجارب لقاح كورونا الحاصل على دواء وهمى الجرعة الصحيحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لأن تصبح الدولة الثانية التى توافق على لقاح كورونا، تواجه السلطات معضلة أخلاقية، وهى متى يجب إعطاء المشاركين في التجربة الذين تلقوا علاجًا وهميًا الجرعة الحقيقية من لقاح فيروس كورونا .

ويعتبر هذا السؤال الأكثر إلحاحًا بالنسبة للدراسات المتعلقة بنظام الحقن المزدوج لشركة Pfizer-BioNTech ، والذي حصل على موافقة طارئة في بريطانيا وعدد قليل من البلدان الأخرى. ويمكن للولايات المتحدة أن تحذو حذوها في غضون أيام.

ومن جانبها، نشرت مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" المرموقة يوم الخميس نتائج تجربة سريرية شارك فيها ما يقرب من 44 ألف شخص في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتم اختيار حوالى النصف بشكل عشوائي لتلقي الحقن التي تحتوى على جزيئات الحمض النووى الريبى الحاصلة على براءة اختراع للشركات، بينما حصل الباقي على المحاليل الملحية.

وكانت التجربة "عشوائية"، مما يعنى أنه لم يكن المتطوعين ولا مقدمى الرعاية الصحية يعرفون من الذى أُعطى ماذا ، وهو عنصر حاسم في ضمان أن يمضي الناس حياتهم اليومية كما كانوا سيفعلون.

وانتظر الباحثون المستقلون الذين حللوا الدراسة، إصابة المتطوعين بالعدوى بشكل طبيعي - لسوء الحظ، نظرًا للطبيعة المتفشية للوباء، وحدث هذا بسرعة كبيرة جدًا - ثم رفعوا الغطاء عن البيانات حتى يتمكنوا، وهم وحدهم ، من رؤية المجموعة التي حصلت على الجرعة الحقيقية.

وأكدت النتائج أن تلقي اللقاح قلل من خطر الإصابة بـ COVID-19 بنسبة 95٪ مقارنة بعدم تلقيه، وأنه لا توجد آثار جانبية خطيرة يمكن أن تنسب إلى العقار.

بعد ظهور النتائج لماذا تستمر التجارب على المشاركين

من الناحية المثالية، لا يزال العلماء يريدون المزيد من البيانات، والتى من شأنها أن تساعد فى توضيح، على سبيل المثال، الأضرار المحتملة على المدى الطويل المرتبطة باللقاح.

وقال أستاذ بجامعة تورنتو، لوكالة فرانس برس، "إذا كنت مطورًا للقاح أو عالمًا، فأنت تقر بأهمية متابعة الأشخاص لأطول فترة ممكنة، لمعرفة الاختلافات بين اللقاح و الدواء الوهمي".

وأضاف أنه نظرًا لأن المشاركين في التجربة يدركون أن الدراسة هي لصالح المجتمع ، فليس لديهم الحق المطلق في القفز إلى المقدمة.

واقترح الباحثين، أن يتم إبلاغ الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي في اليوم الذي حددت فيه السلطات المحلية والوطنية عن الأشخاص ذو الأولوية فى الحصول على اللقاح.

هذا من شأنه أن يشجعهم على البقاء في التجربة، وسيحافظ على الطبيعة الخاضعة للرقابة للتجربة.



المشاركة فى التجارب المستقبليةوقال منصف السلاوى، كبير مستشارى عملية Warp Speed ​​التابعة للحكومة الأمريكية، فى إفادة، أن المشاركين فى العلاج الوهمى سيتلقون اللقاح من منظمي التجارب. "السؤال أكثر هو متى؟" المشاركة فى التجارب المستقبليةوقال منصف السلاوى، كبير مستشارى عملية Warp Speed ​​التابعة للحكومة الأمريكية، فى إفادة، أن المشاركين فى العلاج الوهمى سيتلقون اللقاح من منظمي التجارب. "السؤال أكثر هو متى؟"

ومع ذلك ، ستظهر ألغاز جديدة قريبًا. عندما تتم الموافقة على لقاح واحد أو أكثر، حيث سيكون من الصعب تحفيز الأشخاص على الاشتراك أو البقاء في تجارب لقاح أخرى.