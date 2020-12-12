شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد بذور الكرفس فى خفض ضغط الدم المرتفع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلم عن أحدث الوجبات الخفيفة التي قد تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي بذور الكرفس، ولكن هل الكرفس وحده يساعدك في خفض ضغط الدم العالي، هذا ما نتعرف على إجابته في هذا التقرير، وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" فمن المعروف أن الخضراوات تقدم الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة لمساعدتك في الحفاظ على صحة جيدة، ولكن من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكنك تناول هذه المواد فقط كمكملات غذائية.

وقال كينيث شيفر، الطبيب بقسم طب القلب والأوعية الدموية بكليفيلاند كلينيك، "تعمل العناصر الغذائية المعزولة للنبات والمركبات الأخرى معًا لتحسين الصحة، لكننا لا نعرف حقًا لماذا أو كيف يفعلون ذلك.

وجدت دراسة حديثة أن تناول مستخلص بذور الكرفس يحسن مستويات ضغط الدم لدى المرضى الذين لديهم ارتفاعات خفيفة إلى معتدلة ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، تشير الأبحاث إلى أن تناول المستخلصات النباتية لا تقدم فائدة تذكر أو لا تقدم أي فائدة وقد يسبب ضررًا في بعض الأحيان.

وأوضح الدكتور شيفر: "لهذا السبب ، من المنطقي أن تأكل ببساطة الطعام كله، بما في ذلك الكرفس".

يقيس ضغط الدم القوة التي يبذلها قلبك لضخ الدم حول جسمك كلما زاد ضغطك ، زادت صعوبة عمل قلبك.

إذا كان ضغطك مرتفعًا بدرجة كافية ، فقد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ، وكذلك القلب والكليتين والعينين والدماغ. يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب والعمى.

وأوضح الدكتور شيفر إن الحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم يوميًا يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم لديك.

فوائد الكرفس لتقليل ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مادة كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات كمستخلص، وهو يعمل على إرخاء أنسجة جدران الشرايين لزيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، كما يحتوى على الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم للمساعدة في تنظيم ضغط الدم أيضًا ومع ذلك ، فإن تناول الطعام كله أفضل.

وقال الدكتور شيفر: "للحصول على الفائدة ، يجب أن تأكل ما يقرب من 4 سيقان - كوب واحد ، مفروم - من الكرفس يوميًا".