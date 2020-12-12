6 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى بطرق طبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعي أن تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي من وقت لآخر، قد تحدث الحموضة المعوية والغازات والإمساك والإسهال في بعض الأحيان، ولكن عندما تبدأ في الحدوث بشكل متكرر، يمكن أن تؤثر على حياتك، لذا يمكن للتغييرات في نظامك الغذائي أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بتحسين مشاكل الجهاز الهضمي، في هذا التقرير نقدم 6 نصائح لتحسين صحة الهضم بطرق طبيعية، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

6 نصائح لتحسين صحة الهضم بطرق طبيعيةتناول الخضراوات والفاكهة يوميا

تناول من 5 إلى 7 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا كن مغامرًا وكن مبدعًا عندما يتعلق الأمر بإضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي واملأ طبقك بألوان قوس قزح، من الأحمر إلى الأخضر الداكن

الأطعمة النباتية غنية بالألياف وتحتوي على العديد من المواد الكيميائية لمكافحة الأمراض تم ربط النظام الغذائي الغني بالألياف بتحسين صحة الجهاز الهضمي.

اختر الحبوب الكاملة كثيرًا

ابحث عن العبوات التي تحتوي على "الحبوب الكاملة" واخترها أكثر من الخبز الأبيض أو الخبز المعالج أو الحبوب الأخرى

تأكد من ظهور عبارة "الحبوب الكاملة" بين العناصر الأولى المدرجة ثم تحقق أيضًا من كمية الألياف التي يحتوي عليها المنتج حاول اختيار العناصر التي تحتوي على 3 جرامات على الأقل من الألياف الغذائية لكل حصة للحصول على أفضل فائدة.

قلل من كمية لحم البقر ولحم الضأن واللحوم المصنعة التي تتناولها

اختر الدواجن أو الأسماك بشكل متكرر أكثر من اللحوم الحمراء وقلل من تناول اللحوم المصنعة مثل السلامي والنقانق.

كما أن الأجزاء الصغيرة من اللحوم وجرب استبدال اللحوم بالفاصوليا المجففة لمزيد من الألياف يوفر نصف كوب من الفاصوليا نفس كمية البروتين الموجودة في اللحم.

جرب خيارات الطبخ الصحية

مثل: البخار، والسلق ، والطبخ والمايكرويف والغليان فوق الشوي والقلي من المهم التأكد من طهي اللحوم جيدًا قبل تناولها لتقليل المخاطر الصحية الأخرى، مثل السالمونيلا.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا صحية تساعد على محاربة البكتيريا السيئة في أمعائك كما أنها تنتج مواد صحية تغذي أمعائك تشمل المصادر الجيدة للبروبيوتيك الأطعمة المخمرة مثل الزبادي وخل التفاح الخام والبصل والثوم ومخلل الكرنب.

قلل من الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون المضافة

يمكن أن تنتج هذه الأطعمة مواد كيميائية ضارة في الجهاز الهضمي وتسبب الضرر بمرور الوقت اقرأ ملصقات المكونات لمعرفة مصادر السكريات المضافة اختر اللحوم والدواجن الخالية من الدهون. قلل من منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والزبدة