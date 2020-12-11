شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض جديدة ترجح إصابة طفلك بكورونا.. أهمها لسان الفراولة والتهاب العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة New York Medics The، عن أعراض جديدة تدل على إصابة طفلك بفيروس كورونا المستجد، بعد انتشار الإصابات بين الأطفال وإصابتهم بما يعرف بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة، طبقا لما ورد في موقع Indiatimes

وكشفت الدراسة عن بعض الأعراض التي تنبهك بإصابة الأطفال بالفيروس التاجى، وكان أهمها الحمى وسيلان الأنف وفقدان حاسة الشم وألم بالصدر وضيق التنفس وآلام بالعضلات والجسم والتهاب الحلق، بينما كانت أكثر الاعراض النادرة للأطفال هو اصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، والذى ينتج عنه التهاب حاد في أعضاء مختلفة من الجسم.

وأظهرت الدراسة أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، تصيب الأطفال بالتهاب حاد في القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي، الدماغ أو الجلد أو العينين،

حيث تبين أن تلك الإصابة تصاحبها أعراض لايجب تجاهلها وهى:

1. انتفاخ الغدد بالرقبة

2. شفاه جافة ومتشققة

3. طفح جلدي

4.حمرار أصابع اليدين أو القدمين

5. التهاب العيون.

6. احمرار اللسان فيما يعرف بلسان الفراولة

وكشف الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من متلازمة الالتهاب متعددة الأجهزة التي يسببها فيروس كورونا، يصابون بأعراض جلدية مخاطية، والتي تشمل الجلد النموذجي والأغشية المخاطية ، مثل الخياشيم واحمرار الخدين، نظرا لزيادة تدفق الدم إلى بعض الأعضاء للأطفال، والتي قد تكون مؤشر هام لإصابة طفلك بكورونا.

وكشفت الدراسة أن غالبية الأطفال المصابين بكورونا يعانون من أعراض خفيفة للغاية، إلا أن الأعراض الحديثة قد تسفر عن مضاعفات خطيرة لطفلك، الذى يجب أن يتم احالتهم لتلقى العلاج المناسب في اسرع وقت.