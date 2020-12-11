شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 4 شروط مهمة لنجاح الحمية الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني 4 شروط مهمة لنجاح أي حمية غذائية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه لابد الالتزام بالحمية الغذائية على المدى البعيد، وإيجاد بديل للأطعمة الممنوعة.

وأضاف أنه لابد أن تكون مناسبة للشخص والوضع الاجتماعي والمادي وأن يكون أفراد العائلة مشاركون في إنجاحها.