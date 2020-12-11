شكرا لقرائتكم خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت شركة تويتر، الخميس، ميزة جديدة لتطبيقها على الهواتف المحمولة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرة على تطبيق التراسل المصور سناب شات Snapchat التابع لشركة سناب، وذلك في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة.

وقالت تويتر إنه يمكن لمستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس الآن نشر التغريدات في قصص سناب شات، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر. كما تخطط لطرح الميزة قريباً لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل.

وإن كان المستخدم يرغب في نشر تغريدة على سناب شات، فيمكنه الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على زر سناب شات من دائرة النشر. هذا، وتُنشر التغريدات بشكل ملصقات ضمن سناب شات.

إلى ذلك أضافت تويتر أنها ستبدأ في اختبار مميزة مماثلة تسمح بنشر التغريدات في قصص خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام التابعة لشركة فيسبوك، وذلك لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيقها على نظام آي أو إس.

يذكر أن شركة تويتر كانت أعلنت منتصف نوفمبر الماضي عن إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى.

وكانت عملاقة التقنية الأميركية قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة المسماة Fleets – وتعني الشيء السريع الزوال – في مارس الماضي، والخميس أعلنت عن إتاحتها لجميع المستخدمين.

يشار إلى أنه على غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، فإن التغريدات المؤقتة ستختفي بعد 24 ساعة من نشرها. وتقول تويتر إن التغريدات المؤقتة صُممت لتهدئة مخاوف المستخدمين الجدد الذين لا تعجبهم الطبيعة العامة والدائمة للتغريدات العادية.