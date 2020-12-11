9594 إصابة جديدة بكورونا في إيران.. وارتفاع الوفيات لـ51728

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و232 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت لاري إلى تعافي نحو 788 ألف شخص من المصابين حتى اليوم الجمعة.



وقالت: "تم تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و92 ألفا و617 إصابة مؤكدة".

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1408 أشخاص مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري إلى تعافي 787 ألفا و853 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

وأضافت أن 5760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأكدت تسجيل 232 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 51728 حالة وفاة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى إجراء 6 ملايين و611 ألفا و783 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.