السيسي يأمر بتوفير لقاح كورونا الصيني مجانا للمصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجاناً.

وقال هيكل في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد أن مصر هي "أول دولة في أفريقيا" تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات.

وأشار إلى أن "مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.

وأضاف أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.

ولفت إلى أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرتها ومكانتها الدولية.

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.