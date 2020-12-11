القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسابق شركات الأدوية العالمية الزمن من أجل طرح لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وفي أحدث تطور لسباق اللقاحات، أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "جلاكسو سميث كلاين" (جي إس كي)، الجمعة، أن لقاحهما ضد "كوفيد- 19" لن يكون جاهزاً قبل نهاية 2021، بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل.
وقالت المجموعتان في بيان إن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن".
وهما تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل، بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد طرح لقاح "سانوفي" و"جي إس كي" ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.