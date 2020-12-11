كورونا يحاصر المتفائلين في وول ستريت.. بداية حمراء لأسهم أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الجمعة، بعد انخفاض معنويات المستثمرين بسبب ضبابية التحفيز المالي، وتداعيات جائحة كورونا.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، بعد تأجيل يتعلق بحزمة تحفيز جديدة وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حتى رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وحسب رويترز، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22%، إلى 29934.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44%، إلى 3652.10 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 65.45 نقطة، أو 0.53%، إلى 12340.35 نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إن المحادثات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بخصوص إجراءات تخفيف تداعيات كوفيد-19 تحقق "تقدما كبيرا" وإن من المتوقع إجراء المزيد من النقاشات.

والولايات المتحدة الأمريكية، هي أكثر البلدان تضرراً من وباء كورونا إذ سجلت 292.19 ألف وفاة من نحو 15.617 مليون إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، فيما شفي ما لا يقل عن 5.985 مليون شخص، وذلك وفقا لوكالة فرانس برس.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة الخميس، لكن دون أدنى مستوياتها في الجلسة مع تطلع المستثمرين إلى مؤشرات على تقدم في محادثات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد بعد بيانات سوق العمل التي أظهرت قفزة في طلبات إعانة البطالة.

