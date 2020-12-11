هل يقلل عقار مونلوبيرافير من مخاطر فيروس كورونا؟

أشارت دراسة أجراها باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، يحتاج العالم إلى علاجات تقلل من مخاطر حدوث مضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى اللقاحات .

أكد باحثو الجامعة الأمريكية أن تناول الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم يمكن أن يمنع انتشار "كوفيد -19".

وتعد أبرزها عقار مونلوبيرافير، فهل سيغير العقار قواعد اللعبة في المعركة ضد كوفيد- 19 بعد أن أثبت فعاليته في منع انتقال العدوى بفيروس الكورونا.

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أكد د. مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن عقار مونلوبيرافير يعد دواء مضاداً للفيروسات يمنع انتقال فيروس كورونا في غضون 24 ساعة كما أنه فعال ضد فيروس الإنفلونزا.

لفت الدكتور أن عقار مونلوبيرافير قادر على وقف إطلاق أو انتقال فيروس كورونا كوفيد-19، نظرا لفعاليته الواسعة ضد الفيروسات التنفسية مما يقلل فرص انتقال العدوى.

أشار إلى أن عقار مونلوبيرافير يمنع ظهور الأعراض الشديدة لكوفيد- 19ويقصّر مدة الفترة المعدية ويخمد "الفيروس" بسرعة، ويقلل من تكاثر الفيروس داخل الجسم، وبالتالي تخفيض "الحمل الفيروسي" بشكل كبير لدى المرضى.

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لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن عقار مونلوبيرافير فيروس كورونا مرشح قوي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، لحين توفير اللقاحات ويتم تناوله عن طريق الفم، بما يعني سهولة بدء العلاج مبكرًا.

أشار إلى أنه سيقلل من الخسائر المادية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن فترة العزل ويقلل من كمية وأحجام الجزيئات الفيروسية المعدية المتساقطة من المريض.

كشفت دراسة حديثة تم إجراؤها في معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ولاية جورجينا الأمريكية، عن إمكانية استخدام عقار مونلوبيرافير، المضاد للفيروسات، في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث يمكنه منع انتقال العدوى في غضون 24 ساعة.

أصاب الباحثون القوارض بـكورونا كوفيد-19 وبدأوا العلاج بالعقار المضاد للفيروسات، ثم جعلوها تخالط مجموعة أخرى من القوارض غير المصابة في نفس القفص، ولاحظوا أنه لم يصب أي حيوان من المخالطين بالعدوى.

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