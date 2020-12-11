8 علاجات سريعه تخلصك من تورم القدمين

يعد تورم القدمين أمراً مزعجاً، ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية. يمكن أن يحدث تورم القدمين أو الكاحلين بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتداء أحذية غير مناسبة، والبقاء على قدميك لفترة طويلة، والحمل، والإصابة البسيطة وبعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الكبد والوذمة اللمفية.

يمكن علاج القدمين المتورمتين ببعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تقليل التورم بسرعة أكبر وتمنحك الشعور بالراحة. ومع ذلك إذا ظلت قدمك منتفخة لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية تتطلب عناية طبية فورية، إليك بعض العلاجات المنزلية لتورم القدمين يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

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1. نقع في حمام ملح إبسوم

قد يساعد ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) في تقليل التورم والتهاب القدمين. يعمل عن طريق سحب السموم ويوفر الاسترخاء، وبالتالي تقليل التورم في قدميك.

. نقع قدميك في ماء بارد لمدة 15-20 دقيقة.

2. ارفع قدميك

ارفع ساقيك على وسادة للمساعدة في تقليل التورم وإرخاء قدميك. إذا كنت حاملاً فحاولي رفع قدميك عدة مرات في اليوم لتقليل التورم. حاولي تجنب الوقوف على قدميك لفترات طويلة لتقليل التورم. حاولي رفع ساقيك فوق مستوى قلبك لمدة 20 دقيقة.

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3. ارتداء الجوارب الضاغطة

الجوارب الضاغطة مصممة خصيصًا، وملائمة بشكل مريح، وجوارب مطاطية تضغط برفق على ساقيك. يتم ارتداؤها للراحة وللقيام بعمل أفضل في الرياضة وللمساعدة في منع الحالات الطبية الخطيرة. تعمل الجوارب الضاغطة على تحسين الدورة الدموية وتقليل الألم والتورم في ساقيك وكاحلك وقدميك.

4. اشربي الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم في تقليل تورم القدمين لأن شرب الماء يحفز التبول. سوف يساعد في تقليل احتباس الماء في قدميك، وبالتالي تقليل التورم في قدميك.

5. استخدمي زيت الجريب فروت

زيت الجريب فروت الأساسي هو علاج منزلي آخر قد يساعد في تقليل التورم. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل التورم والألم في القدمين.

6. بذور الكزبرة

تعتبر بذور الكزبرة من مدرات البول الممتازة التي يمكن أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة المتراكمة في قدميك. أضيفي 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة إلى كوب من الماء واغليها. صفي المحلول واتركيه ليبرد. اشربي الماء مرتين في اليوم.

7. صودا الخبز

تمتلك صودا الخبز خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في قدميك. تساعد على امتصاص الماء الزائد المتراكم في قدميك وتحسن تدفق الدم في المنطقة. امزجي ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء لتكوين عجينة سميكة. ضعيها على قدمك المتورمة واتركيها لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي قدميك بالماء.

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8. الخيار

يمكن أن يساعد الخيار في التخلص من الماء الزائد في الجسم، ويمكن أن يساعد في تقليل التورم. ينظف الجسم عن طريق إزالة الفضلات والسموم من الجسم، مما قد يساعد في تقليل تورم القدمين.

. قطعي الخيار إلى شرائح رفيعة وضعيه على قدميك. قومي بتغطيته بضمادة فضفاضة. انزعي الضمادة بعد 20-30 دقيقة.

9. تناولي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تورم القدمين والساقين. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في تقليل تورم قدميك. تناولي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ والشوكولاتة الداكنة والبروكلي والكاجو واللوز والتوفو.

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