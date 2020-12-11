استشاري يوضح 3 أسباب تؤدي إلى تضيق دعامة الشرايين بعد تركيبها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أهم 3 أسباب تؤدي إلى تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن ارتفاع نسبة الكلسترول والتدخين وعدم الانتظام على العلاجات تؤدي إلى تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبه.

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