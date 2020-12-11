شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى فيروس كورونا من الحالات المعتدلة قد يتعرضون للسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الحالات المتوسطة لـ فيروس كورونا التي لا تتطلب علاجًا في العناية المركزة يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات، درس الباحثون حالات 921 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى في بوسطن ، ماساتشوستس ، بين أبريل ويوليو، كان هناك 74 شخصًا من مرضى كورونا وخضعوا أيضًا لفحص عصبي.

كشفت الدراسة عن أعراض مثل السكتة الدماغية والنوبات، وكذلك الالتهاب قد يكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا ، بغض النظر عن شدة الفيروس، وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة بريا أناند من جامعة بوسطن لقد نظرنا إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض عصبية وكورونا في مستشفى متنوع عرقياً واجتماعياً واقتصادياً ووجدنا مجموعة واسعة من المضاعفات العصبية.

ومع ذلك ، فإن غالبية هؤلاء الأشخاص لم يحتاجوا إلى رعاية حرجة ، مما يشير إلى أن المضاعفات العصبية قد تكون شائعة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المعتدل وكذلك المصابين بمرض شديد.

بحلول الوقت الذي وصل فيه مرضى الفيروس التاجى إلى المستشفى ، أصيب 18 مريضًا بسكتة دماغية ، وأصيب 15 بنوبات صرع ، وكان 26 شخصًا يعانون من نوع من الخلل الوظيفي في المخ يسبب الارتباك والهذيان يسمى اعتلال الدماغ الأيضي السام.

قال الدكتور أناند: `` هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم النطاق الكامل للمضاعفات العصبية المرتبطة بعدوى كورونا.

طوال فترة الوباء ، أصبح من الواضح أن الفيروس التاجي ، المسمى SARS-CoV-2 ، لا يسبب فقط ضائقة تنفسية ، بل يسبب مشاكل عصبية أيضًا.

على سبيل المثال ، أبلغ واحدا من كل ثلاثة عن أعراض مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق ، والصداع ، والتعب ، والدوخة ، والغثيان.

قام العلماء بدراسة المخاط الموجود في مؤخرة الأنف - فوق الفم حيث يلتقي الحلق بالتجويف الأنفي - بالإضافة إلى عينات من أنسجة المخ، قدمت الدراسة أول دليل قاطع على أن الفيروس يصيب الدماغ وتزعم أنه يمكن أن يصل إلى هناك بعد استنشاقه عن طريق الأنف.

كما وجدت دراسة سابقة أن الهذيان لدى واحد من كل ثلاثة مرضى مسنين - مما يزيد من خطر الموت بنسبة 24 في المائة، الهذيان هو حالة عصبية معينة تظهر فجأة وتؤدي إلى الارتباك وغالبًا ما تجعل الناس يكافحون للتفكير بوضوح، يمكن أن يسبب أيضًا الهلوسة وتهيج السلوك وتسبب تقلبات المزاج،كما كشفت دراسة أن أكثر من نصف المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى من فيروس كورونا يصابون لاحقًا باضطراب نفسي.

تم تقييم إجمالي 402 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى سان رافاييل في ميلانو كجزء من مشروع بحثي لمعرفة الآثار طويلة المدى للفيروس على الدماغ، وكشفت أنه بعد شهر واحد من مغادرة المستشفى ، عانى عدد كبير من الأشخاص إما من إجهاد ما بعد الصدمة (PTSD) أو القلق أو الأرق أو الاكتئاب.