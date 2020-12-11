شكرا لقرائتكم بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع انتهاء الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة"، اللبناني السوري، الذي تزامن مع عرض الحلقة الأخيرة أمس، أشعل أبطال العمل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات لطيفة حول الأحداث، ما أدى إلى تفاعل من جمهور المسلسل عبر العصفور الأزرق.

فقد نشر الممثل اللبناني عادل كرم تغريدة طالب فيها بطل العمل الممثل السوري تيم حسن، بإنهاء الخلاف المشتعل بينهما ضمن أحداث العمل، واستعمل كرم بشخصية "نمر السعيد"، مصطلحات من تيم حسن في شخصية "جبل"، وقال على صورته من العمل: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم حسن بمقطع فيديو لمشهد له وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر"، وعلّق: "فــرج".

ثم طلب كرم من تيم إنهاء الخلاف، بعدما احتدم الصراع بينهما، وقال: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟". ليعود تيم ويرد قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا". في إشارة إلى أن أحداث الحلقة الأخيرة ستقرر.

يذكر أنه وبعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع للهيبة، أعلنت الشركة المنتجة بدأها التحضير للموسم الخامس من العمل دون أن تذكر أية تفاصيل أخرى.

والعمل من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم تيم حسن، ومنى واصف وآخرون، ومن الدراما اللبنانية ختام اللحام وعبدو شاهين وغيرهما.