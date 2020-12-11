شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة اللقاح الصينى سينوفارم من الإنتاج إلى النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استقبال مصر لأول شحنة من اللقاح الصينى سينوفارم بحصولها على 50 ألف جرعة، نعرض فى التقرير التالى رحلة للقاح الصينى سينوفارم من التصنيع إلى النتائج.

لقاح سينوفارم لفيروس كورونا هو لقاح معطل بمعنى أنه يحتوى على الفيروس لكنه نما فى المختبر ثم قتل، وبالتالى فهو غير معدٍ، واللقاحات المعطلة معروفة جيداً وقد استخدمت ضد أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها عادة لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضرورى تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

وأظهرت دراسة جديدة أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا الذى طوره علماء صينيون أنتج استجابة مناعية قوية وآثارًا جانبية خفيفة فى اختبار المرحلة المبكرة، وفقا لتقرير لصحيفة south china post، وأعلن مؤلفو الدراسة أن نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب تظهر أن اللقاح الذى طورته شركة سينوفارم ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية كان آمنًا.

وقالت الدراسة التى نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية: "على الرغم من أن اللقاح المعطل قد أثار ردود فعل قوية من الأجسام المضادة، فإن مدى حمايته للأفراد من فيروس كورونا لايزال غير معروف".

وتتكون اللقاحات المعطلة من جزيئات فيروسية أو بكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى التى نمت فى المزرعة ثم تفقد القدرة على إنتاج المرض.

ولقاح سينوفارم هو واحد من ثلاثة لقاحات صينية مرشحة تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأجرى البحث الجديد فريق مكون من 30 شخصًا وبدعم جزئى من مجموعة China National Biotec، وهى وحدة تابعة لشركة Sinopharm.

وشملت التجربة الأولى 320 بالغًا سليمًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، تم إعطاؤهم أربعة أنواع مختلفة من الحقن - إما دواء وهمى أو جرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية من اللقاح المرشح، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هى الألم فى موقع العدوى والحمى، والتي حدثت بين 6 إلى 25% من المرضى، اعتمادًا على الجرعات المختلفة المستخدمة في التجارب، وقالت الدراسة إن جميع الآثار الجانبية كانت خفيفة بما يكفى بحيث لا تتطلب علاجًا طبيًا.

فيما جاءت تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح الصينى سينوفارم فى دولة الإمارات العربية المتحدة وحققت نتائج وصلت إلى 86% نجاح.

وأعلنت شركة سينوفارم الصينية، فى بيان سابق الشهر الماضى، أن لقاح الفيروس التاجى قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام، قبل توقع سابق أنه قد يصبح متاحًا فى عام 2021.