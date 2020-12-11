شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة علمية: لقاح فايزر فعال بنسبة 95% ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة New England Journal of Medicine العلمية النتائج الكاملة للتجربة السريرية للقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك لكورونا، أكدت فيه أن اللقاح فعال بنسبة 95% ضد فيروس كورونا، وقالت مقالة افتتاحية متعلقة بالورقة العلمية: "نتائج التجربة رائعة بما يكفى لتصمد فى أى تحليل يمكن تصوره.. هذا انتصار".

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news شملت التجربة الكاملة ما يقرب من 44 ألف متطوع، أى أكثر بعدة آلاف من العدد الذي شوهد في التحليلات السابقة تلقى نحو نصفهم اللقاح والبقية تلقوا علاجا وهميا، أكدت الورقة البحثية أن نظام الجرعتين من BNT162b2 كان فعالًا بنسبة 95 % في الوقاية من عدوى فيروس كورونا ، وقالت الصحيفة إن اللقاح عمل بشكل مشابه فى فئات العمر والجنس والعرق المختلفة.

وأكدت نتائج الدراسة أن من بين 10 حالات من فيروس كورونا الشديدة بعد الجرعة الأولى ، حدثت تسع حالات في متلقين للعلاج الوهمي وحالة واحدة في شخص تلقى اللقاح.

وأوضحت الدراسة أن الأسئلة الأخرى حول ما إذا كانت مشكلات السلامة غير المتوقعة قد تنشأ عندما يزيد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى ملايين وربما مليارات الأشخاص، وأوضحت نتائج الدراسة أنه من غير المعروف أيضًا ما إذا كانت المزيد من الآثار الجانبية ستظهر مع متابعة أطول، ومدة بقاء اللقاح فعالًا، وما إذا كان سيحد من انتقال العدوى، وكيف سيعمل في الأطفال والحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة.