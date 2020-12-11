شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويدية: الأطفال المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للوفاة بحلول سن 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة سويدية أن الأطفال الذين يصابون بالاكتئاب هم أكثر عرضة للوفاة 6 أضعاف بحلول سن 31، حيث أجريت الدراسة على 1.4 مليون شخص ووجدت مخاطر أعلى للإصابة بالأمراض، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الاكتئاب يسبب بشكل مباشر مخاطر، حيث أظهرت دراسة أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب بين سن 5 و19 سنة هم أكثرعرضة للوفاة بمقدار 6 أضعاف عند بلوغهم سن 31 عامًا.



الاطفال المصابين بالاكتئاب اكثر عرضه للوفاة 6 اضعاف عند سن الـ 31

وأضافت الصحيفة، تابع الباحثون في السويد 1.4 مليون شخص لاختبار ما إذا كانت هناك صلة بين اكتئاب الطفولة، أوالمراهقين، وسوء الحالة الصحية في مرحلة البلوغ، ووجدوا زيادة بمقدار14ضعفًا بخطرالموت بسبب الايذاء النفسى، والذي قد يُتوقع أن يرتبط بالاكتئاب، فقد لاحظوا أيضًا أن الأشخاص الذين عانوا من اضطراب الصحة العقلية في شبابهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة، وشملت هذه الأمراض السكري من النوع الثاني، والسمنة، وأمراض القلب، والصرع، واضطرابات النوم، وأمراض الكبد وأمراض الكلى.

وجدت الدراسات، أن الاكتئاب هو أحد أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعًا، ويظهر بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين.

وقالت الدراسة، التي قادها معهد كارولينسكا في ستوكهولم، إن حوالي 2.8 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13عامًا يصابون بهذه الحالة، إلى جانب 5.6 % فى سن من 14 إلى 18 عامًا.

وقال الباحثون الذين اجروا الدراسة، إنها أكبر دراسة حتى الآن للنظر في الروابط بين الصحة العقلية للطفولة، والصحة البدنية في مرحلة البلوغ، لكنهم اعترفوا بأن ذلك لم يثبت أن اكتئاب الطفولة أدى بشكل مباشر إلى إصابة الأشخاص بالأمراض مع تقدمهم في السن، وأنه قد يكون لكلاهما نفس الأسباب الجذرية أو أن الارتباط يعمل بطريقة أخرى، على سبيل المثال.