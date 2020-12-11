شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة هتساعدك على ضمان صحة رئتك وجهازك التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهتمام بالرئة لمساعدة الجسم على أداء وظيفته بشكل فعال من الأمور الصحية الهامة، يمكن أن تساعد التمارين واتباع نظام غذائي متوازن في إدارة صحة الرئة، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك 5 أطعمة يمكن أن تعزز صحة الرئة.

والحفاظ على صحة الرئتين خطوة أساسية يجب أن نتخذها من أجل الحفاظ على صحة أجسامنا و يجب ألا ننسى أن الرئة غير الصحية قد تؤدي إلى بعض الأمراض الخطيرة المتعلقة بالجهاز التنفسي، قد يشمل بعضها الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي.

يمكن لنظام غذائي صحي أن يصنع الكثير للجسم عندما يقترن بنمط حياة صحي وممارسة الرياضة. قد لا يتمكن الناس دائمًا من إدارة جدولهم الزمني من خلال ممارسة الرياضة، ومع ذلك ، فإن مجرد اتباع نظام غذائي متوازن سيثبت أنه فعال للغاية أيضًا.

5 أغذية للمساعدة في تحسين صحة الرئة

التفاح: مفيد للغاية في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، من الخصائص المهمة للتفاح فعاليته على صحة الرئة للمدخنين السابقين، حيث يمكن أن يساعد في إبطاء معدل تدهور صحة الرئة لديهم. كما أن التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة.

العنب البري: من المعروف أن صبغة تسمى الأنثوسيانين تحمي أنسجة الرئتين من التلف التأكسدي العنب البري غني بالأنثوسيانين مثل بيونيدين ، بيتونيدين ، مالفيدين ، سيانيدين ودلفينيدين. يمكن أن تشمل أيضًا مساعدة رئتيك على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول من الوقت.

زيت الزيتون: غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات وفيتامين E الناس ليسوا غرباء عن فوائده كما أنه يساهم بشكل كبير في صحة الجهاز التنفسي، حيث يحمي الجسم من أمراض مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن علاوة على ذلك ، من السهل تضمينه في نظامك الغذائي اليومي حيث يمكنك استبداله بالزيت النباتي العادي يمكنك إضافته بسهولة أثناء الطهي أو رشه على السلطة.

الكاكاو: الشوكولاتة مصنوعة من الكاكاو من الخصائص المهمة للكاكاو محتواه العالي من مضادات الأكسدة إنه مفيد لصحة الرئة حيث يمكن أن يساعد على الاسترخاء وتخفيف الممرات الهوائية الموجودة في الرئتين. كما وجد أنه يقلل من خطر الإصابة بحساسية الجهاز التنفسي وسرطان الرئة.

العدس: كونه مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم والألياف ، يمكن أن يساعد العدس في تحسين صحة الأبقار وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.