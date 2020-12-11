العقوبات الأمريكية ضد أردوغان تصعق الليرة التركية.. تراجع جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت الليرة التركية بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400).

وسجلت الليرة التركية خلال تعاملات صباح اليوم الجكعة، نحو 7.900 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لتنخفض من إغلاق أمس الخميس عند 7.89. و



هوت الليرة نحو 25% منذ بداية العام الجاري لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

ونقلت رويترز عن مصادر إن الخطوة الأمريكية، المرجح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن وفي وقت قريب ربما اليوم الجمعة وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

ونزلت الليرة إلى 7.9290 مساء أمس الخميس بعد أن ذكرت رويترز أن العقوبات وشيكة.

على نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس آذار.

وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.