شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مفيدة لصحة وقوة شعرك أبرزها السبانخ والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعر جزء مهم من مظهر الشخص، بالنسبة لبعض الناس يعتبر الشعر الصحي أيضًا مؤشرًا على صحة الجسم، قد تشمل خصائص الشعر غير الصحي تساقط الشعر ، ونحافة الشعر ، وفقدان لمعان الشعر ، والشعر الهش ، ونمو الشعر السيئ، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك العديد من العوامل المساهمة في عدم صحة الشعر.

ابرز هذه العوامل هي العمر: مع تقدم الناس في السن، تصبح أجسامهم أضعف وكذلك شعرهم. ومع ذلك ، مع النظام الغذائي الصحيح ، لا يزال بإمكانك الحفاظ على صحتهم.

علم الوراثة: في حالات مختلفة ، تعتمد جودة شعر الشخص بشكل كبير على جيناته هذه هي الظروف التي لا يمكن فيها عمل الكثير.

الأمراض: من المرجح أن يكون شعر الجسم الضعيف والمصاب بالأمراض غير صحي. كما أن تناول الأدوية في مثل هذه الأوقات يكون له آثار جانبية قاسية على الشعر.

النظام الغذائي: النظام الغذائي غير المتوازن الذي يفتقر إلى التغذية يمكن أن يساهم في ظهور شعر غير صحي إلى حد كبير. تمامًا مثل أي جزء آخر من الجسم ، يحتاج شعر الإنسان أيضًا إلى التغذية اللازمة للبقاء بصحة جيدة ومظهر حيوي.

نظرًا لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين ، فإن التغذية هي أحد الأشياء الضرورية جدًا عند التعامل مع صحة الشعر سيحصل الشخص تلقائيًا على شعر صحي إذا كان جسمه مجهزًا بالتغذية المطلوبة.

5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لشعر أكثر صحة

الزبادي اليوناني: كونه مصدرًا جيدًا للبروتين ، يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على فيتامين B5 الذي يمكن أن يساعد في تقليل ترقق الشعر وتعزيز نمو الشعر.

البيض: نقص البروتين يمكن أن يسبب تساقط الشعر البيض مصدر غني بالبروتين والبيوتين يساعد البيوتين في إنتاج الكيراتين ، وهو بروتين للشعر علاوة على ذلك ، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا للسيلينيوم والزنك.

السلمون: من المعروف أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعزز نمو الشعر. تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة على أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي أيضًا مصدر للسيلينيوم وفيتامين ب وفيتامين د 3 والبروتين. كل هذا يمكن أن يساهم في نمو الشعر مع تقليل تساقط الشعر.

السبانخ: فيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك والحديد كلها مرتبطة بنمو الشعر والسبانخ مصدر لكل هذه الأشياء ، مما يجعلها صحية للشعر.

البطاطا الحلوة: يحول جسم الإنسان بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، البطاطا الحلوة هي مصدر للبيتا كاروتين. من المعروف أن فيتامين أ يساعد في إنتاج الزهم الذي يمكن أن يعزز صحة الشعر من خلال عدم ترك الشعر يجف. يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة سماكة الشعر ونموه.