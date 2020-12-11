شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن زيادة معدل ذكاء المصابين بالتوحد بين سن 12 إلى 23 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، أن الأطفال المصابين بالتوحد قد أظهروا زيادات كبيرة في معدل الذكاء بين سن 12 إلى 23 عامًا، ووجد الباحثون في مجموعة من 126 فردًا مصابًا بالتوحد، زاد معدل الذكاء بمعدل 7.48 نقطة من سن 12 إلى 23 عامًا.

وبحسب موقع "نيوز ميديكال" أظهرت الدراسة أن زيادات معدل الذكاء كانت أكبر بين المشاركين الذين عانوا من الانحدار المبكر في المهارات اللغوية ولديهم مشاكل تواصل أكبر في سن 12 عامًا.

على عكس تحسن معدل الذكاء، فإن المسارات الإجمالية لصفات التوحد التي أبلغ عنها الوالدان، على الرغم من كونها متغيرة، لم تتغير خلال نفس الفترة الزمنية في المتوسط

وقالت إميلي سيمونوف، كبيرة الباحثين وأستاذة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بكلية كينجز كوليدج لندن" استنادًا إلى مجموعة مشروع التوحد والاحتياجات الخاصة في المملكة المتحدة وهي مجموعة سكانية تمت دراستها لأول مرة في عام 2000 لتقدير انتشار التوحد ، تم أخذ العينة في الأصل من أكثر من 56000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9-10 سنوات يعيشون في جنوب شرق إنجلترا."

وأضافت "شملت العينة أيضًا ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لأي سبب من الأسباب أو الذين تلقوا تشخيصًا سريريًا للتوحد. تلقى ما مجموعه 158 طفلًا تمت رؤيتهم في سن 12 عامًا تشخيصًا لأبحاث التوحد وتمت متابعتهم في سن 16 و 23 عامًا على التوالي. "

يعد معدل الذكاء وصفات التوحد من بين أهم المؤشرات على الأداء المستقل في حياة البالغين لدى المصابين بالتوحد.

تتنبأ أعراض التوحد من الطفولة المبكرة ومشاكل الصحة العقلية بالمستوى العام لصفات التوحد من أواخر الطفولة إلى مرحلة البلوغ.