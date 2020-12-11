كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين و292 ألف وفاة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 70 مليونا و720 ألفا و814 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و588 ألفا و444 وفاة.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 49 مليونا و148 ألفا و966 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..





15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن تسعا من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربعا من الإصابات المحلية الست سُجلت في إقليم سيتشوان واثنتين في إقليم هيلونغجيانغ.

وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86688 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





2900 وفاة خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

أحصت الولايات المتّحدة الخميس 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدّة تفشّيًا متسارعًا للوباء، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الاصابات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف.

وفي المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة منذ بدء الجائحة، حسب جونز هوبكنز، وتوفّي أكثر من 292 ألفًا في البلاد جرّاء الفيروس.





53347 إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و770 وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 6 ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.





أستراليا تتخلى عن تجاربها على لقاح محلي

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الجمعة تخلي بلاده عن تجاربها على لقاح محلي لكوفيد-19 بعد أن أظهر العديد من المشاركين نتائج إيجابية خاطئة لاختبار فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في).

وسجلت أستراليا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 25 مليون شخص، حوالي28 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة - وهو معدل أقل بكثير للفرد من معظم الدول المتقدمة.

9.8 مليون إصابة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن البلاد سجلت 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.8 مليون.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر/ أيلول.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 414 وفاة جديدة لتصل إجمالا إلى 142186.



