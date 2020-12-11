شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند انخفاض الصوديوم وما هى الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الصوديوم عنصر مهم لجسم الإنسان، فهو يدير العديد من الوظائف بما في ذلك ضغط الدم ووظائف الأعصاب ووظائف العضلات. ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، فإن الدور الرئيسي للصوديوم هو الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، الآن يمكنك تخيل ما يمكن أن يحدث إذا انخفضت مستويات الصوديوم في الجسم؟.

هناك العديد من الأسباب وراء انخفاض الصوديوم في الجسم ولكن معظمها يرتبط بنمط حياتنا، التعب والغثيان وتشنجات العضلات هي علامات أولية لنقص صوديوم الدم.



ما هو تركيز الصوديوم المثالي في جسم الإنسان؟يقال إن مستوى الصوديوم طبيعي في الجسم عندما يتراوح تركيزه بين 135 و 145 ملي مكافئ لكل لتر (mEq / L). إذا كان الصوديوم أقل من 135 ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستوى الصوديوم (نقص صوديوم الدم). وبالمثل ، إذا ارتفع المستوى فوق 145 ، فهذا يشير إلى ارتفاع تركيز الصوديوم أو فرط صوديوم الدم. ما هو تركيز الصوديوم المثالي في جسم الإنسان؟يقال إن مستوى الصوديوم طبيعي في الجسم عندما يتراوح تركيزه بين 135 و 145 ملي مكافئ لكل لتر (mEq / L). إذا كان الصوديوم أقل من 135 ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض مستوى الصوديوم (نقص صوديوم الدم). وبالمثل ، إذا ارتفع المستوى فوق 145 ، فهذا يشير إلى ارتفاع تركيز الصوديوم أو فرط صوديوم الدم.



ما هو نقص صوديوم الدم؟ ما هو نقص صوديوم الدم؟

نقص صوديوم الدم هو حالة يكون فيها الدم أقل من المعدل الطبيعي، وهناك أسباب مختلفة وراء ذلك، مثل الفشل الكلوي أو تناول أنواع معينة من الأدوية أو شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص صوديوم الدم .

الارتباك والتشنجات هي آثار خطيرة لنقص صوديوم الدم ، خاصة عند كبار السن ، لذلك يجب معالجتها في الوقت المناسب.

ما هي أعراض نقص الصوديوم أو نقص صوديوم الدم؟

تختلف أعراض نقص صوديوم الدم من شخص لآخر. قد لا يترك الانخفاض التدريجي في مستويات الصوديوم وراءه أعراضًا ملحوظة ، لكن أولئك الذين يعانون من انخفاض سريع في الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم الحاد) قد يواجهون أعراضًا شديدة مثل: النوبات وفقدان الوعي وتورم الدماغ والغيبوبة. بشكل عام ، الأشخاص الذين يعانون من الإسهال الشديد أو القيء معرضون لخطر فقدان الصوديوم السريع ، وبالتالي يُنصح باستهلاك محلول ORS لاستعادة توازن السوائل وتجنب المضاعفات.

العلامات الشائعة الأخرى لنقص صوديوم الدم أو انخفاض الصوديوم في الدم هي:

انخفاض الطاقة أو التعب

ضعف

غثيان

تشنجات عضلية أو تقلصات

التقيؤ

الالتباس

صداع الراس

التهيج

غير قادر على التركيز

لذا فإن التعرف على الأعراض في الوقت المناسب يمكن أن يمنع التداعيات الخطيرة لانخفاض تركيز الصوديوم. أسباب نقص الصوديوم في الدم أسباب نقص الصوديوم في الدم

بعض الأدوية: هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تتداخل مع توازن السوائل. المسكنات القوية ، ومضادات الاكتئاب ، ومدرات البول (حبوب الماء) ، وما إلى ذلك ، تعمل على تغيير عمليات الكلى والهرمونات التي تدير تركيز الصوديوم في الجسم.

الجفاف والإسهال والقيء : في هذه الظروف ، يميل جسمنا إلى فقدان السوائل ومع ذلك ، ينقطع توازن الكهارل أيضًا. الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والقيء المزمن عرضة لنقص صوديوم الدم.

الإفراط في استهلاك الماء: هل تعرف كم تشرب في اليوم ؟ تختلف هذه القيمة حسب العمر والجنس ولكن لا يعرف الكثير من الناس عن ذلك. شرب الماء جيد لكن لا يجب أن تفرط في شرب الماء لأنه يسبب آثار جانبية معينة على الجسم. عند شرب الماء الزائد ، قد لا تتمكن كليتك من إفرازها مما يؤدي إلى تخفيف الصوديوم في الجسم.

مشاكل الكلى والكبد والقلب: قد تتداخل بعض الأمراض بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني مع وظائف الكبد والكلى مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم. يؤدي هذا أيضًا إلى تخفيف الصوديوم وتقليل المستوى في الجسم.

العوامل الهرمونية: مرض أديسون أو قصور الغدة الكظرية هو أيضًا سبب محتمل. يحدث عندما لا تتمكن الغدد الكظرية من إنتاج الهرمونات لتطبيع الماء والصوديوم والبوتاسيوم. إلى جانب ذلك ، يمكن أن تؤثر هرمونات الغدة الدرقية أيضًا على مستويات الصوديوم في الدم.



الوقاية والعلاج من نقص الصوديوم في الدمفيما يلي بعض الاقتراحات لاستعادة مستويات الصوديوم بشكل طبيعي: الوقاية والعلاج من نقص الصوديوم في الدمفيما يلي بعض الاقتراحات لاستعادة مستويات الصوديوم بشكل طبيعي:

تناول السوائل

اشرب مشروبات معالجة الجفاف للحفاظ على توازن الكهارل في الجسم

اطلب من طبيبك تعديل جرعة مدر للبول (إذا كنت تتناول أي منها)

احصل على علاج من القيء أو الإسهال لأنك تميل إلى فقدان المزيد من الصوديوم عند المعاناة من هذه

اشرب كمية كافية من الماء (2.5 لتر للنساء و 2 لتر للرجال). لا تتجاوز المبلغ.