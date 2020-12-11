شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لحماية قدميك من التورم.. شرب الكثير من الماء أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تورم القدمين ظاهرة شائعة بشكل مؤقت لا تستدعى القلق، ومع ذلك قد يكون الأمر مزعجا لأنها تؤثر على أنشطة الفرد اليومية، ويمكن أن يحدث تورم القدمين أو الكاحلين بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتداء أحذية غير مناسبة، والوقوف على قدميك لفترة طويلة، والحمل، والإصابة الطفيفة.

ويمكن علاج القدمين المتورمة ببعض العلاجات المنزلية التى قد تساعد فى تقليل التورم بسرعة أكبر وتمنحك الشعور بالراحة، وفى خلال التقرير التالى نرصد 6 طرق لعلاج منزلى لتورم القدمين وفقا لما ورد بموقع boldsky":

حمام ملح إبسوم

قد يساعد ملح إبسوم كبريتات المغنيسيوم فى تقليل التورم والتهاب القدمين، ويعمل عن طريق سحب السموم ويوفر الاسترخاء وبالتالى تقليل التورم في قدميك، ومن طرق استخدامه نقع قدميك فى ماء بارد لمدة 15-20 دقيقة.



حمام ملح إبسوم

ارفع قدميك

قم برفع ساقيك فوق مستوى قلبك لمدة 20 دقيقة على وسادة للمساعدة فى تقليل التورم وإرخاء قدميك، وإذا كنت حاملاً حاولى رفع قدميك عدة مرات فى اليوم لتقليل التورم، وحاول تجنب الوقوف لفترات طويلة.



ارفع قدميك

ارتداء الجوارب الضاغطة

تم عمل تصميم الجوارب الضاغطة خصيصًا، وهي الجوارب المطاطية والمريحة التي تضغط برفق على ساقيك، ويتم ارتداؤها للراحة وللقيام بعمل أفضل في الرياضة وللمساعدة في منع الحالات الطبية الخطيرة، ومن فوائدها تحسين الدورة الدموية وتقليل الألم والتورم.



ارتداء الجوارب الضاغطة

شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم على تقليل تورم القدمين، لأن شرب الماء يحفز التبول سوف يساعد فى تقليل احتباس الماء فى قدميك، وبالتالي تقليل التورم.



شرب الكثير من الماء

استخدم زيت الجريب فروت العطري

يعتبر زيت الجريب فروت الأساسي هو علاج منزلى آخر قد يساعد في تقليل التورم، حيث يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل التورم والألم في القدمين، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في التورم القدمين أثناء الحمل.